Las aves tienen nidales, perchas, agua fresca y acceso a espacios al aire libre durante parte del día. Foto: Marcelo Ochoa.

En una chacra del Valle de Viedma, las gallinas tienen una rutina que comienza por la mañana en los nidales, continúa durante el día entre el patio y las pasturas y termina al caer el sol, cuando regresan solas al gallinero. Ese manejo forma parte del sistema de producción de huevos que lleva adelante Manuela Merayo, que actualmente cuenta con 200 gallinas ponedoras y otras 70 en recría.

La propuesta se sostiene sobre un principio central: el bienestar animal. Las aves tienen acceso permanente a agua fresca, alimento balanceado y espacios que les permiten desarrollar comportamientos naturales, como escarbar, picotear, descansar en perchas y desplazarse por el predio.

La producción ya tiene su circuito comercial en Viedma, donde Manuela vende a clientes particulares, realiza entregas a domicilio y abastece a comercios y un local gastronómico. El maple de 30 huevos se comercializa a $10.000.

Cómo nació el emprendimiento de huevos en Viedma

La historia comenzó en 2021, cuando Manuela, licenciada en Tecnología de Alimentos y con un doctorado realizado en Buenos Aires, decidió regresar a Viedma junto a su esposo, Marcos, después de la pandemia.

Al instalarse en una chacra familiar, comenzaron a tener algunas gallinas para el consumo propio. Con el tiempo, los huevos que sobraban empezaron a venderse entre familiares y amigos. La respuesta fue positiva y eso impulsó a ampliar de a poco el plantel.

«Empezamos con unas poquitas gallinas y la respuesta era muy buena, así que compramos un par más», recordó.

En la chacra, las gallinas recorren el predio, picotean pasturas y regresan al gallinero al caer el sol. Foto: Marcelo Ochoa.

Hace aproximadamente un año y medio, decidieron avanzar con la actividad y acondicionar una infraestructura que estaba en desuso en la chacra. Realizaron nuevos pisos y paredes y sumaron un espacio amplio y alambrado para las aves.

Con la incorporación de nuevas gallinas y el crecimiento de la demanda, la producción comenzó a ocupar cada vez más lugar en la rutina de Manuela. El desarrollo del emprendimiento coincidió también con el final de una beca vinculada a su actividad académica, un momento en el que comenzó a dedicarle más tiempo al proyecto.

«Esto empezó a ocupar mi tiempo y le empezamos a poner más dedicación. Cada vez había más gallinas y la repercusión de los huevos era muy buena», contó.

Bienestar animal y manejo de las gallinas

El sistema de producción contempla el acceso permanente a alimento y agua, instalaciones que las protegen de las condiciones climáticas y de posibles depredadores y espacios para que las aves puedan expresar comportamientos naturales.

Las gallinas reciben alimento balanceado para cubrir sus requerimientos nutricionales, especialmente de proteínas, carbohidratos y minerales. El calcio es fundamental por las necesidades que demanda la formación de la cáscara del huevo.

Las gallinas tienen acceso a pasturas y espacios preparados para favorecer su bienestar. Foto: Marcelo Ochoa.

También cuentan con bebederos automáticos que les permiten disponer de agua fresca durante todo el día.

El establecimiento tiene un gallinero principal para las ponedoras y otro más pequeño destinado a las aves en recría. Dentro de las instalaciones hay perchas y nidales, además de espacios donde pueden escarbar, picotear, acicalarse y aletear.

Durante la noche las gallinas permanecen resguardadas en el gallinero. Por la mañana salen y se dirigen a los nidales para realizar la postura, mientras también tienen acceso a un patio.

Después de las 14, aproximadamente, cuando la mayoría ya puso sus huevos, se abre el acceso al resto del predio. Allí recorren libremente las pasturas y la vegetación disponible, además de incorporar insectos y otros elementos que encuentran.

Cuando comienza a caer el sol, regresan por sí solas al gallinero. Las puertas se cierran para mantenerlas protegidas durante la noche y permitirles descansar.

La alimentación representa hasta el 70% de los costos

Aunque las gallinas tienen acceso a pasturas y pueden complementar su alimentación con vegetación e insectos, el alimento balanceado es una parte fundamental del sistema productivo.

Una gallina puede poner aproximadamente un huevo cada 24 a 26 horas, por lo que sus requerimientos de calcio son elevados para formar la cáscara.

El alimento balanceado representa entre el 60% y el 70% de los costos del emprendimiento, aunque esa proporción varía según la época del año.

Durante el invierno, la menor cantidad de horas de luz disminuye el porcentaje de postura. Las gallinas continúan consumiendo alimento, pero producen menos huevos, lo que hace menos favorable la relación entre el alimento utilizado y la producción.

Con la llegada de la primavera y el aumento de las horas de luz, comienza a mejorar el porcentaje de postura y esa relación se vuelve más favorable.

Cómo se venden los huevos en Viedma

La recolección se realiza todos los días y durante la mañana se hacen dos recorridas. Luego, los huevos se acomodan en maples y son trasladados a Viedma dos veces por semana.

La producción de huevos comenzó para abastecer el consumo familiar y creció hasta llegar a clientes y comercios de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Manuela realiza entregas a domicilio, previamente coordinadas con los clientes, y cuenta con una red de alrededor de 50 compradores particulares.

El maple de 30 huevos tiene un precio de $10.000.

70 gallinas en recría y planes de crecimiento

Actualmente, además de las 200 gallinas ponedoras, Manuela tiene 70 aves en recría, de aproximadamente cuatro meses. Se espera que comiencen a poner huevos entre octubre y noviembre.

La incorporación de esas gallinas permitirá aumentar el volumen de producción y acompañar el crecimiento de la demanda.

El objetivo a futuro es continuar ampliando el plantel y llegar a nuevos puntos de venta en Viedma, con un sistema que mantiene como eje el cuidado de las aves y el manejo de la producción.

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