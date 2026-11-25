La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) se concentra desde las 8 de este miércoles frente a la Casa de Gobierno, en el marco del paro de 48 horas anunciado por el gremio.

Las concentraciones se distribuyen sobre las calles Roca, Belgrano y Rioja con un corte total del tránsito. La protesta forma parte de las acciones previstas por el sindicato durante las dos jornadas de paro, en reclamo de una nueva instancia de negociación con el Gobierno provincial.

Desde ATEN informaron a Diario RÍO NEGRO que la circulación vehicular se encuentra habilitada sobre la calle Santiago del Estero. A su vez, se encuentra personal de tránsito en la intersección de la calle Brown y Roca.

«Tener el poder adquisitivo para vivir en la provincia de Vaca Muerta»

«Valoramos las negociaciones, esperemos que se pueda continuar para poder arribar a una propuesta que permita a los trabajadores y las trabajadoras de la educación tener el poder adquisitivo para vivir en la provincia de Vaca Muerta que ha encarecido la vida a todos los que habitamos en Neuquén», sostuvo la secretaria general del gremio, Fany Mansilla.

Anunció también las medidas previstas para la próxima semana de no obtener una nueva convocatoria a una mesa de negociación: «Tenemos votado un paro de 72 horas para la semana, con bloqueo en la Casa de Gobierno y acampe. Ojalá no se tenga que llegar a hacer las medidas de fuerza».

Sobre el reclamo por un aumento salarial del 50%, expresó que «nosotros entendemos que no vamos a entrar a una mesa de negociación o a dos y vamos a salir con el 50%. Somos conscientes que es un proceso, que es una negociación. Vamos a tironear lo máximo posible y las asambleas nos dirán hasta dónde«.

Qué decía la última oferta salarial y que respondió ATEN

En la última mesa salarial, el Ejecutivo mejoró el porcentaje de aumento ofrecido a los docentes y mantuvo una compensación extraordinaria para enero. Sin embargo, la conducción del sindicato consideró insuficiente el ofrecimiento.

La principal modificación respecto de la propuesta anterior fue el incremento adicional para enero de 2027, que pasó del 4% al 7%. Ese porcentaje se aplicaría sobre los salarios resultantes de la actualización por inflación correspondiente al mismo mes, de acuerdo con la pauta salarial vigente para 2026.

El ofrecimiento también contempla mantener el mecanismo de actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el primer semestre de 2027.

Otro de los puntos de la propuesta es una compensación extraordinaria de $480.000 por cargo, que se abonaría durante la segunda quincena de enero de 2027.

Según el acta de la reunión, se trata de una suma neta, no remunerativa y no bonificable, destinada a los docentes que se encuentren activos durante diciembre de 2026. También alcanzaría a los jubilados, en las proporciones establecidas por ley.