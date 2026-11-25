YPF anunció el lanzamiento de JES (Jóvenes en Seguridad), una iniciativa especialmente diseñada para profesionales de la ingeniería que busquen potenciar su carrera y aportar valor en áreas críticas de la operación.

El programa apunta a formar especialistas capaces de liderar la gestión de riesgos, velar por el cuidado integral de las personas y asegurar la continuidad operativa dentro de una de las empresas más relevantes del sector energético argentino.

Bajo la premisa de que la excelencia comienza en la manera en que se ejecutan las tareas diarias, la propuesta busca talentos que logren anticiparse a los desafíos del entorno industrial. Desde la organización destacan que formar parte de este espacio implica impulsar mejoras constantes, elevar los estándares vigentes y comprender que cada decisión tomada en el campo o en la planta tiene un impacto directo en la seguridad general.

En este sentido, YPF busca canalizar el compromiso y la vocación de nuevos cuadros técnicos para consolidar una cultura preventiva y de mejora continua. El objetivo central es garantizar la integridad de todos los procesos productivos, entendiendo que la sustentabilidad del negocio y el futuro de la industria dependen, en primer lugar, de proteger lo más valioso que es el capital humano y la seguridad de las operaciones.

Respecto al perfil académico requerido, la convocatoria está dirigida a graduados y graduadas de carreras de Ingeniería, con preferencia en las orientaciones Química, Industrial, Electromecánica, Civil o disciplinas afines. Asimismo, se valorará especialmente que los candidatos cuenten con una marcada vocación por desarrollarse en el ámbito de la seguridad industrial y la prevención en escenarios operativos de alta complejidad.

En cuanto a la trayectoria previa, es condición excluyente acreditar al menos dos años de experiencia laboral en la industria energética o en otros sectores industriales donde la seguridad operacional y de procesos constituyan pilares fundamentales. A esto se suma la necesidad de contar con un dominio intermedio del idioma inglés, herramienta clave para la actualización técnica y el intercambio profesional dentro de la compañía.

Otro aspecto determinante de la búsqueda es la flexibilidad geográfica. Los postulantes deberán tener plena disponibilidad para movilizarse a distintos puntos del país durante el transcurso del programa, así como apertura para una eventual relocalización definitiva una vez concluida la etapa de formación. En el plano de las habilidades blandas, se buscan perfiles con alta capacidad de aprendizaje, facilidad para el trabajo en equipo, comunicación efectiva y coraje profesional para proponer transformaciones en su entorno.

Quienes cumplan con los requisitos y deseen sumarse a esta experiencia profesional ya pueden registrar su candidatura de manera online a través del enlace oficial difundido por la empresa: https://lnkd.in/dzvHfVUW .

Según informaron desde la empresa, la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 11 de diciembre, fecha límite para postularse a esta oportunidad de crecimiento en el sector energético.