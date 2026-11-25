La agresión ocurrió cuando el hombre esperaba a su pareja dentro de su vehículo, en una zona céntrica de la ciudad cordillerana.

Dos hermanos imputados por intentar matar a un hombre de 48 años en pleno centro de San Martín de los Andes continuarán en prisión preventiva durante otros siete días. La decisión fue tomada por un juez de garantías, que rechazó el pedido de las defensas para que ambos cumplieran la medida bajo arresto domiciliario.

La fiscal del caso, Inés Gerez, había solicitado extender la detención por un mes al considerar que todavía existen riesgos de entorpecimiento de la investigación. Los acusados, identificados por sus iniciales G.A.C.O. y M.J.C.O., están imputados como coautores de tentativa de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Qué pruebas faltan producir en la investigación

Durante la audiencia, Gerez enumeró las medidas que todavía deben concretarse para avanzar con la investigación. Entre ellas mencionó la identificación y localización de un tercer hombre que habría conducido el automóvil utilizado para escapar después del ataque.

También resta ubicar a un testigo que tiene una orden de paradero, finalizar los peritajes informáticos sobre teléfonos celulares y completar los análisis genéticos de ADN. La fiscal agregó que resulta necesario resguardar los testimonios de la víctima y de su hijo.

La representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a la prisión domiciliaria solicitada por las defensas al considerar que esa modalidad no sería suficiente para neutralizar los riesgos procesales.

Finalmente, el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz rechazó ese planteo y dispuso mantener la prisión preventiva efectiva por siete días para ambos hermanos, un plazo menor al solicitado por la Fiscalía.

El ataque dentro de una camioneta en pleno centro

El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 21.30, en el centro de San Martín de los Andes. Según la teoría del caso de la Fiscalía, la víctima estaba dentro de su camioneta mientras esperaba a su pareja. Su hijo había bajado momentáneamente para realizar una compra en un comercio cercano.

En ese momento, los dos hermanos y un tercer hombre todavía no identificado llegaron en un automóvil. Los acusados habrían forzado la puerta del conductor y atacado de manera sorpresiva y coordinada al hombre con un arma blanca, con heridas en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza.

La agresión fue interrumpida por un testigo que circulaba por el lugar y advirtió lo que sucedía. Tras dar aviso a la Policía, los tres atacantes escaparon en el vehículo en el que habían llegado.

La víctima permanece en terapia intensiva

Como consecuencia de las lesiones, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Carrillo, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. De acuerdo con la información de la investigación, permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La hipótesis fiscal sostiene que el ataque estaría relacionado con un conflicto previo por una deuda de dinero y herramientas de trabajo.

Mientras se producen las medidas pendientes, los dos hermanos continuarán detenidos bajo prisión preventiva. La Fiscalía busca avanzar con la identificación del tercer involucrado y completar las pericias para sostener la acusación por el intento de homicidio.