El Gobierno de la Provincia del Neuquén pagará este viernes 27 de noviembre los haberes correspondientes al mes en curso a la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial. Los salarios llegarán con un incremento del 4%, según confirmaron desde el Ministerio de Economía, Producción e Industria.

Esa actualización salarial responde al acuerdo paritario cerrado en julio de este año con los gremios ATE, UPCN y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP). De este modo, el Ejecutivo provincial liquidará el tramo pactado a mitad de año junto con los sueldos mensuales.

Alcance del depósito en el BPN y la exclusión de los docentes de ATEN

El desembolso se concretará en una única jornada mediante acreditación en las cuentas que los beneficiarios poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN). La medida alcanzará tanto a los agentes en actividad de la administración central y de los organismos descentralizados, como a jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

En contraste, el sector docente nucleado en ATEN no percibirá este aumento del 4% en sus haberes de noviembre. Desde la Provincia precisaron que el sindicato firmó un acuerdo salarial previo cuya vigencia se extiende hasta el 31 de enero de 2027 inclusive, por lo que queda fuera de esta liquidación.