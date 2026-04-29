Emotivo homenaje a Ginóbili en San Antonio: ovación en el festejo del Sexto Hombre del Año

San Antonio Spurs venció 114-95 a Portland Trail Blazers en el AT&T Center, cerró la serie 4-1 y avanzó a las semifinales de la Conferencia Oeste, donde espera por Denver Nuggets o Minnesota Timberwolves.

El equipo texano no alcanzaba esta instancia de playoffs desde 2017 y la jornada tuvo un condimento especial antes del inicio del partido con Emanuel Ginóbili como protagonista.

Keldon Johnson fue distinguido como Sexto Hombre del Año tras una gran temporada en la que promedió 13,2 puntos, 5,4 rebotes y 1,4 asistencias por partido, con un 51,9% de efectividad en tiros de campo. El alero/ala-pivot dejó su lugar en el quinteto inicial y se consolidó como una pieza clave desde el banco.

En San Antonio, el reconocimiento también trajo inevitablemente el recuerdo de Manu, el último jugador de la franquicia en haber ganado ese premio en la temporada 2007-08, y considerado por muchos dentro de la NBA como el mejor sexto hombre de la historia.

Durante la previa del encuentro, Johnson recibió el galardón y no dudó en llamar a Ginóbili para celebrarlo juntos. El argentino, hoy asesor especial de operaciones de la franquicia, se sumó al festejo y ambos fueron ovacionados por el público presente en el estadio.

Keldon Johnson jugador de los Spurs, recibió anoche el premio al mejor sexto hombre de la temporada (NBA 6th Man of the Year) y este no dudó en compartirlo con Manu Ginobili (el último jugador ganador del premio con los Spurs), para el delirio del público ❤️ pic.twitter.com/qJP8LLgda6 — NBA Para Todos (@EnLineaNBA) April 29, 2026

Un reconocimiento que terminó convirtiéndose en un homenaje espontáneo a una leyenda de los Spurs, en una noche cargada de emoción en San Antonio.