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Emotivo homenaje a Ginóbili en San Antonio: ovación en el festejo del Sexto Hombre del Año

Keldon Johnson fue elegido Sexto Hombre del Año tras una gran temporada, celebró el premio junto a Manu Ginóbili y ambos recibieron una ovación del público en el AT&T Center.

Redacción

Por Redacción

Manu Ginóbili festejó con Keldon Johnson, el Sexto Hombre del Año en la temporada 2025/2026. (@spurs)

Manu Ginóbili festejó con Keldon Johnson, el Sexto Hombre del Año en la temporada 2025/2026. (@spurs)

San Antonio Spurs venció 114-95 a Portland Trail Blazers en el AT&T Center, cerró la serie 4-1 y avanzó a las semifinales de la Conferencia Oeste, donde espera por Denver Nuggets o Minnesota Timberwolves.

El equipo texano no alcanzaba esta instancia de playoffs desde 2017 y la jornada tuvo un condimento especial antes del inicio del partido con Emanuel Ginóbili como protagonista.

Keldon Johnson fue distinguido como Sexto Hombre del Año tras una gran temporada en la que promedió 13,2 puntos, 5,4 rebotes y 1,4 asistencias por partido, con un 51,9% de efectividad en tiros de campo. El alero/ala-pivot dejó su lugar en el quinteto inicial y se consolidó como una pieza clave desde el banco.

En San Antonio, el reconocimiento también trajo inevitablemente el recuerdo de Manu, el último jugador de la franquicia en haber ganado ese premio en la temporada 2007-08, y considerado por muchos dentro de la NBA como el mejor sexto hombre de la historia.

Durante la previa del encuentro, Johnson recibió el galardón y no dudó en llamar a Ginóbili para celebrarlo juntos. El argentino, hoy asesor especial de operaciones de la franquicia, se sumó al festejo y ambos fueron ovacionados por el público presente en el estadio.

Un reconocimiento que terminó convirtiéndose en un homenaje espontáneo a una leyenda de los Spurs, en una noche cargada de emoción en San Antonio.


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San Antonio Spurs venció 114-95 a Portland Trail Blazers en el AT&T Center, cerró la serie 4-1 y avanzó a las semifinales de la Conferencia Oeste, donde espera por Denver Nuggets o Minnesota Timberwolves.

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