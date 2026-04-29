Caputo captó US$ 848 millones en nueva licitación de deuda y cubre vencimientos con el FMI

El Gobierno nacional logró captar US$ 848 millones mediante la colocación de bonos bajo legislación argentina, en el marco de una nueva licitación de deuda pública encabezada por el Ministerio de Economía.

En la segunda rueda realizada este miércoles, la Secretaría de Finanzas de Argentina adjudicó US$ 100 millones en el bono AO27 a una tasa del 5,1% y US$ 48 millones en el AO28 con un rendimiento del 8,7%. La operación complementó la licitación del martes, donde se habían tomado US$ 350 millones en cada uno de esos títulos.

Fondos para afrontar compromisos externos

Con este resultado, el equipo económico consiguió reunir un monto equivalente al vencimiento de US$ 800 millones que el país debe afrontar con el Fondo Monetario Internacional a comienzos de mayo.

En paralelo, el organismo aún tiene pendiente la aprobación de la segunda revisión del acuerdo vigente, lo que habilitaría un desembolso adicional de US$ 1.000 millones.

Si bien la intención inicial era captar US$ 100 millones en cada bono durante esta segunda rueda, la demanda por el AO28 —que vence después del actual mandato de Javier Milei— resultó menor a la esperada.

Estas emisiones forman parte de una estrategia más amplia para cubrir compromisos financieros, entre ellos un vencimiento de US$ 4.500 millones previsto para julio con acreedores privados.

Además, en la subasta en pesos del martes, el Tesoro logró captar $8,1 billones frente a vencimientos por $7,9 billones, lo que implicó una absorción neta de liquidez del mercado.