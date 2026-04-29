Un puma apareció en un galpón y generó preocupación en Pilcaniyeu

Una familia de la Línea Sur vivió una situación inesperada cuando un puma apareció dentro de un galpón en una vivienda de Pilcaniyeu. El hecho generó alarma, especialmente porque la casa está ubicada frente a una escuela.

Según relató Jacqueline Pichuman a Noticiero Seis, su tía —dueña de la vivienda— fue quien se encontró con el animal en las primeras horas de la mañana. “Fue una gran sorpresa. Es preocupante porque hay chicos cerca y no sabés cómo puede reaccionar”, señaló.

La propietaria, Marta, contó que todo ocurrió alrededor de las 7:15. La perra de la familia, que suele dormir en el galpón, había sido llevada la noche anterior por sus nietos debido al viento. Sin embargo, por la mañana regresó a su lugar habitual y comenzó a ladrar. “Pensamos que era un ladrón, pero cuando me asomé me encontré con el puma. Cuando me vio, me gruñó”, relató.

Ante el susto, la mujer y su esposo se comunicaron con la Policía, que les indicó cerrar el galpón y mantener al animal encerrado para evitar riesgos. La medida permitió contener la situación mientras se aguardaba la intervención de las autoridades correspondientes.

Desde la Dirección de Fauna se esperó al arribo de personal especializado para retirar al animal de manera segura.

Marta aseguró que, pese a haber vivido toda su vida en la zona, nunca había visto un puma en el lugar. “En 60 años, jamás pasó algo así”, expresó, al tiempo que también manifestó su preocupación por el estado del animal, que podría estar desorientado, con frío o en busca de alimento.