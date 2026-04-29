Plantan 90 árboles en un barrio de San Martín de los Andes: cada familia cuidará a un ejemplar

Maitenes, Chacay, Chilcos, Notros, Radales, Berberiss, Ñires y Escalonias comenzaron a echar raíces. En calles y espacios verdes de los barrios de Cordones del Chapelco, una intervención vecinal no solo embelleció, sino que fue el puntapié para restaurar ecosistemas.

Fueron en total 92 árboles y arbustos nativos los que se plantaron en una jornada que combinó compromiso ambiental, conocimiento científico y participación comunitaria el fin de semana. Participaron familias, instituciones y especialistas, con un objetivo común: devolver naturaleza al entorno urbano.

La iniciativa estuvo enmarcada en el programa “Senderos de Cordones”, que busca integrar la biodiversidad local a la vida cotidiana del barrio.

La actividad se desarrolló en las chacras 26, 28, 30 y 32, con el acompañamiento de las Juntas Vecinales, el Municipio de San Martín de los Andes, la Fundación América Sostenible (FAS), la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y el Parque Nacional Lanín.

Los ejemplares fueron provistos desde Hua Hum, con el aporte de la Administración de Parques Nacionales (APN). Su referente, Liliana Lozano, destacó el esquema de padrinazgo vecinal. Cada árbol tiene ahora un “padrino”: una familia que se compromete a cuidarlo para que sobreviva y crezca.

Esa decisión colectiva transforma la forestación en un acto de pertenencia, donde cada vecino se convierte en protagonista del cambio. Es por esto que la jornada tuvo un valor más allá de lo ambiental.

Ciencia y comunidad: el rol de la Universidad del Comahue

El aporte de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) fue clave. Docentes del Centro Regional Universitario San Martín de los Andes brindaron asesoramiento técnico, orientando sobre qué especies plantar, cómo distribuirlas y de qué manera asegurar su crecimiento. De esta forma, el conocimiento académico se tradujo en acción concreta y fortalece el vínculo entre ciencia y comunidad.

Alicia Rambau, responsable de la cátedra de Composición del Paisaje y Adriano Arach, docente de la cátedra de Arbolado Urbano; aportaron su conocimiento especializado para orientar a las familias en la elección, distribución y cuidado de los ejemplares.

Una iniciativa en la Semana de la Tierra

La actividad se desarrolló durante la Semana de la Tierra y forma parte de una red más amplia de iniciativas ambientales a nivel regional y continental. El impacto más profundo es local: recuperar el equilibrio entre ciudad y naturaleza, árbol por árbol.

La crisis ambiental puede parecer lejana, pero estas experiencias demuestran que la transformación empieza desde lo más cercano: una vereda, en una plaza. Un gesto simple como el de plantar un árbol y cuidarlo, se vuelve poderoso.