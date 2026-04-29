Con respaldo total del Gobierno, Manuel Adorni negó delitos, se aferró a su cargo y trasladó la disputa a la Justicia

Con el respaldo de la plana mayor del Gobierno y un equipo de asesores que redactó todas las respuestas, Manuel Adorni maniobró su informe de gestión de la Cámara de Diputados y controló el relato sobre su patrimonio y viajes. “Han sacado conclusiones equivocadas: no cometí ningún delito y voy a demostrarlo en la Justicia”, sentenció el jefe de Gabinete en busca de dar por cerrada la polémica.

Adorni rompió el silencio apalancado por la presencia del presidente Javier Milei, su hermana Karina y todos los ministros en los balcones de la primera bandeja. No solo negó haber delinquido, sino que además aclaró, ante una pregunta filosa del diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas), que no está en sus planes renunciar al cargo. “Por el contrario, estoy acá dando la cara”, ratificó.

El funcionario se aferró a un libreto acartonado donde no dejó nada librado a la improvisación para no dar ningún paso en falso. Ante cada segmento de preguntas de los diputados, el funcionario pidió un cuarto intermedio para que el equipo de asesores que se instaló en el Salón Delia Parodi, a metros del recinto, le redactara las respuestas: las leyó absolutamente todas.

La estrategia fue agotar el tema más incómodo en su discurso inicial para anticiparse a las múltiples preguntas que más tarde descargaría la oposición. “Responderé a fin de demostrar a los argentinos que este es un Gobierno transparente y que cree firmemente en la división de poderes”, introdujo.

En cuanto a sus bienes, Adorni aclaró que aún tiene plazo para presentar su última declaración jurada y negó haber ocultado información en las anteriores. Especificó que los bienes que componen el patrimonio familiar se incluyen en el Anexo Reservado del Formulario 1246 que tiene en sus manos la Oficina Anticorrupción “y contienen información confidencial de acuerdo con el régimen normativo vigente”.

En tanto, Adorni encuadró sus viajes dentro de temas “de la vida privada” y no de la gestión, y se remitió a lo que había informado por escrito a los diputados: “El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones”.

En ese sentido, negó haber recibido pagos por parte de su amigo periodista Marcelo Grandio y calificó como “tendenciosas” y “falsas” las hipótesis alrededor del viaje familiar a Punta del Este el último feriado de Carnaval. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita investigan si el viaje configura el delito de dádivas.

“He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar. No se trató de viajes financiados por terceros en el marco del Decreto 1179/16, ni de obsequios de ningún tipo”, sentenció Adorni.

Sobre posible conflicto de intereses, sostuvo que “es falso que haya coordinado la aprobación de determinadas contrataciones en favor de un tercero con supuestos vínculos previos”, y agregó que “no existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío”. También negó haber participado en “ningún expediente administrativo que lo involucre a él ni a (su productora) Imhouse SA.”.

Adorni también celebró el cierre de la investigación por la participación de su esposa, Bettina Angeletti, en el viaje presidencial a Estados Unidos en marzo. “Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado Nacional y que no existió incumplimiento en su invitación. La misión fue debidamente autorizada y no hubo delito”, resaltó.

En ese sentido, remarcó que su esposa viajó como invitada exclusivamente en el vuelo de salida del país, pero regresó en un vuelo comercial. “La documentación vinculada al manifiesto de vuelo y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad”, dijo.

Adorni también fue acorralado con el caso $LIBRA, aunque se escudó en que hay una causa judicial en curso y no aportó datos novedosos. Por el contrario, aclaró que no hay registros oficiales sobre algún acuerdo o contrato con Mauricio Novelli, Hayden Davis o empresas señaladas, como tampoco sobre los contactos telefónicos entre los Milei y los empresarios en los momentos circundantes al lanzamiento de la criptomoneda. “No hubo ningún acto de gobierno relacionado con el proyecto Viva la Libertad o la moneda $LIBRA”, apuntó.

Cruces con los K

Los diputados no ahorraron cuestionamientos, aunque se esforzaron en que la sesión no estallara por los aires. En la última tanda de preguntas, el jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, anunció que ahora irán por más e intentarán aprobar una interpelación a Adorni con moción de censura. “Argentina necesita otro jefe de Gabinete, en el que la gente crea”, advirtió. Para sorpresa de todos, el funcionario le contestó que está dispuesto a asistir.

Uno de los motivos por los que quieren destituirlo es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que motivó una marcha federal para el 12 de mayo. En el recinto, Adorni defendió la actitud del Gobierno: “El Congreso sancionó una ley que dispone gastos sin prever sus fuentes de financiamiento. No se trata de falta de sensibilidad y voluntad, sino de equilibrio fiscal”.

Algunos diputados no tuvieron piedad. “Su esposa tiene custodia policial desde que usted asumió la vocería. La usa para ir a la manicura, a llevar a sus hijos al colegio o para ir a La Fernetería, un bar de moda, y la lleva de vuelta a su casa a las 4 de la mañana”, arremetió el kirchnerista Rodolfo Tailhade.

Adorni no le escapó a la pregunta. “Acaba a de detallar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia. Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa. Lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al jefe de Gabinete y su familia. Sepan que no me van a intimidar con aprietes y no me va a temblar el pulso para denunciar a quien corresponda ante la Justicia”, aseveró.