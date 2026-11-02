En Boca, todo es felicidad: Tomás Aranda volvió a los entrenamientos

Semana de extrema felicidad para Boca Juniors. Luego de la victoria ante River en el Superclásico, el Xeneize vive horas de satisfacción total: nuevo triunfo ante su máximo rival, liderazgo en la Tabla Anual y clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Por si fuese poco, Rodolfo Arruabarrena reveló este lunes que todos sus soldados terminaron sin problemas físicos el encuentro de ayer en La Bombonera, además de confirmar el regreso a los entrenamientos de Tomás Aranda, que recibió el alta médica y otra vez se calzó los botines.

El joven mediocampista sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha el pasado 26 de agosto durante un entrenamiento en el predio de Ezeiza. Luego de la operación, se estipulaba que el jugador iba a regresar recién para enero de 2027, pero su rehabilitación fue óptima y se achicaron los plazos.

“Algún jugador podemos recuperar”, deslizó el Vasco en la conferencia de prensa post triunfo ante River. Y luego reveló la situación concreta del mencionado Aranda: “Va bien, por buen camino. El proceso de recuperación fue bueno”, aseguró sin dudar.

Con este panorama sobre la mesa, el objetivo es claro. El cuerpo técnico apunta a que el volante ofensivo pueda sumar minutos ante Banfield en la semifinal de la Copa Argentina, el sábado 14 de noviembre. Es decir, dos semanas más para continuar la puesta a punto y llegar en buenas condiciones.

Pensando en lo que viene, el Xeneize, que apunta a levantar cinco títulos de aquí a final de año, apunta a su objetivo inmediato, Defensa y Justicia, por la última fecha del Torneo Clausura, que a falta de confirmación de la Liga todo indica que se jugaría el sábado a las 14.

Bueno Bueno, Buenas tardes ☀️ https://t.co/wyjYRotyYC November 2, 2026

Con la clasificación a la próxima Libertadores asegurada, el Vasco apostaría a lo mejor de su artillería para buscar los tres puntos ante el Halcón de Varela y así poder asegurarse el primer trofeo de 2026: la Tabla Anual.

Aunque el gran anhelo del pueblo boquense sucederá el 21 de noviembre, cuando se dispute la final de la Copa Sudamericana, donde el Xeneize se medirá frente a Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla (Colombia). Para entonces, Aranda ya tendría rodaje previo para ser tenido en cuenta.