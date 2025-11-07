Un jugador de la Selección fue a ver a Colapinto a San Pablo

En medio de una marea de argentinos en Interlagos, apareció José Manuel López, el delantero del Palmeiras que debutó con la Selección en la última fecha FIFA y que fue convocado nuevamente por Scaloni para el partido amistoso contra Angola a disputarse el viernes 14 de noviembre.

El «Flaco» se acercó al paddock de Alpine para saludar a Franco Colapinto y expresarle su apoyo en un momento clave para el piloto argentino. «Estoy muy contento por su renovación, hinchando por él. Esperemos darle suerte hoy», comentó López ante la confirmación de Colapinto como titular para la próxima temporada.

Para López, la experiencia en el Gran Premio de San Pablo fue una novedad absoluta. «Nunca había venido a ver la Fórmula 1, es impresionante», confesó mientras recorría las instalaciones del circuito paulista. Sin embargo, su agenda futbolística le permitió disfrutar solo parcialmente del fin de semana: «Solo pude venir hoy porque jugamos el domingo y se me complica. Mis amigos van a poder disfrutar los 3 días», comentó entre risas.

¡UN GOLEADOR SUELTO EN EL PADDOCK! El Flaco López presente en Brasil, para alentar a Franco Colapinto en la jornada de este viernes.



📺 #BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XZjBwFqhoD — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2025

El apretado calendario del delantero se debe a que Palmeiras visita a Mirassol (cuarto en el Brasileirão) este domingo, en un partido fundamental para la lucha por el título. El Verdão marcha como líder con tres puntos de ventaja sobre el Flamengo a falta de siete fechas para el cierre del campeonato, por lo que cada partido es una final.

