Mundial de Canotaje: la historia detrás del Elio negro que llevó a Pinta y Mozzicafreddo a otra medalla de oro

El 'viejo Elio negro surcando las aguas del Gualeguychú en el Mundial. El bote que une a los reyes del río con una historia de amistad y gloria deportiva.

El Elio negro, un relato de amistad, confianza y gloria entre los Reyes del Río y el creador de un bote que hizo historia. Así podría resumirse la relación entre Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo con uno de los fabricantes de embarcaciones de canotaje más famosos del mundo. Se trata de Elio, portugués de nacimiento y marca registrada de calidad en el agua.

En el Mundial de Canotaje de Maratón de Gualeguaychú, la historia sumó un nuevo capítulo: los eternos compañeros volvieron a consagrarse campeones del mundo en la categoría máster con la misma embarcación que tantas satisfacciones les dio. Detrás de ese bote hay otro protagonista, quizás menos conocido para el público, pero fundamental en la trayectoria de la dupla.

Elio hace 43 años construye embarcaciones y que, a fuerza de talento, generosidad y confianza, se convirtió en un aliado indispensable de los máximos ganadores de la Regata del Río Negro. El fabricante está presente en el primer Mundial de Maratón y no oculta su satisfacción por ver cómo sus embarcaciones surcan el agua en manos de palistas de distintos países.

Elio, el prestigioso fabricante portugués de botes para competición, está en el Mundial de Gualeguyachú.

“Cuando empezamos en el maratón teníamos pocas canoas. Ahora, por lo menos, el 90% son nuestras”, le cuenta Elio a diario Río Negro, con el orgullo de quien ve crecer una pasión que comenzó hace más de cuatro décadas.

Elio ya había visitado Argentina en otras oportunidades, incluso Viedma, donde compartió momentos con Pinta y Mozzicafreddo. Esta vez, además de disfrutar de una ciudad que calificó como hermosa, pudo reencontrarse con una pareja de campeones con la que construyó una relación que va mucho más allá de lo comercial.

La historia comenzó en Europa, en una carrera que pudo haber terminado de otra manera

Martín Mozzicafreddo recuerda con precisión aquella anécdota que marcó el inicio de una amistad inolvidable. Corrían el Descenso Internacional del Sella, en España, una competencia de enorme prestigio y nivel deportivo. Por entonces, el campeón mundial Manolo Bustos había recibido una flota de botes de Elio, pero algunos palistas tuvieron problemas con sus embarcaciones y dejaron una de ellas fuera de competencia.

Los argentinos encontraron una oportunidad donde otros habían visto un inconveniente. Pidieron permiso, repararon algunos agujeros con Poxilina y se prepararon para largar con aquel bote parchado. No era precisamente la mejor herramienta para medirse con la elite internacional, pero la dupla tenía algo que no se compra: talento, determinación y una voluntad inquebrantable de competir.

“Largamos con un Elio parchado y quedamos séptimos. Era un año en el que el Sella tenía mucho nivel”, recuerda Mozzicafreddo.

Aquella actuación llamó la atención del fabricante portugués. Quiso saber quiénes eran esos argentinos que habían competido con una de sus embarcaciones y se acercó a conocerlos. Lo que ocurrió después cambió para siempre la historia de la dupla. Elio los invitó a seguirlo y les regaló un bote. Era el comienzo de una relación que terminaría convirtiéndose en una de las alianzas más valiosas de la carrera deportiva de Pinta y Mozzicafreddo.

Ese fue el origen del legendario Elio negro, una embarcación que acompañó a los palistas en incontables competencias y que se transformó en un símbolo de sus conquistas. Pero el gesto del fabricante no quedó reducido a aquel regalo: desde entonces, se comprometió a entregarles un bote nuevo cada vez que viajaran a competir a un Mundial en Europa.

Pinta y Mozzicafreddo, con el Elio negro en mano, transitando el acarreo en la pista de Gualeguaychú. (Gentileza Valentina Broccolato)

“Él confió en nosotros y nos dio una mano. Nos ayudó realmente a estar en punta, porque si no tenés un kayak acorde, es imposible. Y nosotros le cumplimos: pudimos poner sus botes adelante en los mundiales”, destaca Mozzicafreddo, agradecido por aquella confianza que se sostuvo a lo largo de los años.

En el Mundial de República Checa recuerda, la dupla llegó a pelear por las medallas con una embarcación de la marca. Así, carrera tras carrera, la relación se afianzó hasta convertirse en una amistad profunda, alimentada por el respeto mutuo y por los resultados.

Esta vez, en Gualeguaychú, no hubo necesidad de estrenar una máquina. Los campeones volvieron a elegir el bote que tantas veces los llevó a la gloria. Y la respuesta estuvo a la altura de su historia: otra medalla dorada, otra celebración y una nueva página para guardar en la memoria. “Es un modelito viejo, pero anduvo bien…”, bromeó Mozzicafreddo, con la satisfacción de quien conoce cada detalle de una embarcación que ya es parte de su propia identidad deportiva.

Dice Elio: «Ver mis botes en el agua me sigue provocando una emoción especial». Su deseo incluso va más allá de las competencias mundiales. Elio afirma tener un bote preparado para participar algún día en la Regata del Río Negro, la prueba que consagró a Pinta y Mozzicafreddo como dos de sus máximos referentes.

El Mundial de Gualeguaychú también tiene para ambos un significado histórico. El fabricante portugués considera importante «que la competencia se haya mudado por primera vez a este lado del mundo», mientras que Mozzicafreddo destaca el valor de que Argentina reciba un campeonato de esta magnitud en Sudamérica.

“Es muy importante para el país, para nuestro canotaje y para el maratón”, señala el palista. Y aunque reconoce las complicaciones que generó la crecida del río, resalta el trabajo de la organización y el entusiasmo del público, un ingrediente que considera fundamental para recibir a los mejores del planeta. Con los europeos como testigos y el río como escenario, el Mundial ofrece una oportunidad única para mostrar el crecimiento de la disciplina en la región.

Elio les abrió una puerta. Pinta y Mozzicafreddo respondieron con triunfos y una fidelidad que se mantiene intacta. Y aquel bote negro, que nació de un gesto de generosidad en una carrera europea, volvió a deslizarse por el agua para recordar que, en el deporte, algunas victorias empiezan mucho antes de la largada.