En vivo: River está siendo goleado 4 a 0 por Tigre en el segundo tiempo y no logra hacer pie en el Monumental

Por la cuarta jornada del Torneo Apertura, Tigre le gana 4 a 0 a River en el Monumental. El árbitro es Sebastián Zunino y el partido se puede seguir por ESPN Premium.

A los seis minutos del primer tiempo, tras una buena jugada colectiva, David Romero asistió a Tiago Serrago, quien remató desde el borde del área y, luego de un leve rebote en Matías Viña, venció a Santiago Beltrán. El mediocampista, a préstamo desde River, marcó su primer gol con la camiseta de Tigre, mientras que el arquero millonario recibió un tanto por primera vez en su cuarto partido oficial en Primera.

Cuando River intentaba reaccionar, el equipo de Diego Dabove volvió a golpear a los 16 minutos. Tras una mala entrega de Juan Fernando Quintero en la mitad de la cancha, Romero recuperó la pelota, tocó con Ignacio “Nacho” Russo, quien dejó en el camino a Lautaro Rivero con un caño y se la devolvió al delantero, que definió mano a mano para el 2 a 0, coronando una gran jugada colectiva del Matador.

El Millonario tuvo una clara con Maximiliano Salas, pero Felipe Zenobbio respondió bien, y más tarde Tomás Galván estrelló un remate en el travesaño. Tigre también tuvo el tercero: primero con un cabezazo de Romero que se fue apenas por arriba del travesaño, luego tras un mal despeje de Lucas Martínez Quarta, que dejó a Elías Cabrera solo frente al arco, aunque su definición se fue muy desviada y después con un remate de Russo, que dejó parado a Martínez Quarta y le remató a las manos a Beltrán.

Al descanso, Tigre es efectivo y aprovecha los incontables errores de River, que parece fuera de partido, para irse 2 a 0 arriba en el Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo se fue silbado a los vestuarios y el Muñeco sacó al lateral uruguayo que tuvo una muy floja primera mitad para el ingreso de Marcos Acuña en el comienzo del complemento.

A los cuatro minutos del segundo tiempo, desde un tiro libre dentro de su propia área, Aníbal Moreno cometió un error insólito y le regaló la pelota a Russo, que controló y definió en soledad para establecer el 3 a 0 parcial a favor de Tigre.

A los 13 minutos del complemento, Vera fue expulsado tras un planchazo en la cabeza a Cabrera. El contacto fue mínimo, pero existente, y Sebastián Zunino no dudó en mostrarle la tarjeta roja. Luego, Marcelo Gallardo movió el banco y mandó a la cancha a Agustín Ruberto en lugar de Facundo Colidio, quien se retiró chiflado por los hinchas.

Diez minutos más tarde, David Romero dejó en el camino a Moreno en la mitad de la cancha, llegó hasta el fondo y habilitó a “Nacho” Russo, que definió excelente para marcar su doblete. En el Monumental, la hinchada riverplatense entona la clásica canción contra los jugadores, que no logran dar respuesta dentro del campo de juego.

Las formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Anibal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Tigre: Felipe Zenobbio; Federico Álvarez, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Valentín Moreno; Tiago Serrago, Jalil Elias, Bruno Leyes, Elias Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.