Entradas para el Mundial de Rugby Australia 2027: así sera la preventa

Los Pumas vienen de una buena ventana en Europa, derrotando a Gales, Escocia y haciendo un gran papel ante Inglaterra.

World Rugby dio a conocer cómo se organizará la preventa de entradas para el Mundial de Rugby Australia 2027, y ya anticipa un escenario de alta demanda para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Los Pumas ya se aseguraron ser cabeza de serie, tras su buen cierre de temporada.

La organización explicó que los fanáticos deberán registrarse con antelación para poder participar del proceso. Ese paso será obligatorio: quienes no creen su cuenta de compra antes del 16 de febrero de 2026 a las 22:00 (hora argentina) quedarán afuera del acceso prioritario.

A partir de allí, el cronograma será claro. El 17 de febrero a las 22:00 es la apertura de la preventa y el 3 de marzo es el cierre del período exclusivo. Durante esas dos semanas, las entradas se venderán solo por orden de llegada y mediante la web oficial rugbyworldcup.com.

Más allá del sistema de compra, Australia 2027 se presenta como uno de los mundiales más accesibles en materia económica. Habrá más de 2,5 millones de tickets, con valores que comenzarán en 26 dólares para partidos de fase de grupos y más de un millón de localidades por debajo de los 65 dólares.

Para acompañar el anuncio, World Rugby lanzó una campaña global protagonizada por Jonny Wilkinson y George Gregan, una dupla icónica que remite de inmediato a la final de 2003. La pieza apunta a recuperar el espíritu de rivalidad y celebración que caracteriza al rugby internacional.

“El torneo 2027 será el más grande y emocionante que se haya realizado”, aseguró Chris Stanley, director general del evento, quien instó a los hinchas a completar el registro cuanto antes.

Mientras tanto, el siguiente hito en el camino al Mundial será el sorteo oficial, que se celebrará el 3 de diciembre. Dan Carter, Brett Robinson, James Slipper y Alicia Lucas serán los anfitriones de la ceremonia.