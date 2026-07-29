Entre calor y risas: Franco Colapinto completó los ensayos junto a Pirelli y empezó las vacaciones

El argentino comienza las vacaciones de verano, aunque con el foco puesto en la reanudación del certamen.

Si bien en agenda todavía figuran algunos compromisos publicitarios, ahora sí el argentino Franco Colapinto podrá gozar de unas merecidas vacaciones de verano, con la temporada 2026 de Fórmula 1 en pleno receso de mitad de año.

El pilarense completó hoy el segundo y último día de ensayos junto a Pirelli en el circuito de Budapest (Hungría), acumulando kilómetros y contribuyendo a la causa, para el desarrollo de los nuevos compuestos neumáticos que la empresa italiana prepara para 2027.

Laps, laps and more laps @pirellisport 🫡 pic.twitter.com/8OEC87Deh9 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 29, 2026

A bordo del A526, Franco, 15° el pasado domingo en el Gran Premio de Hungría, completó 139 vueltas (11 más que el primer día), sumando 609 kilómetros y un total de 1,170 contabilizando las dos jornadas de entrenamientos.

El mejor tiempo de Colapinto fue de 1m 20s139, mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto, presente en pista con su Audi, resultó apenas más rápido, cronometrando 1m 19s 917. Aston Martin, en tanto, que ayer había girado con el estadounidense Crawford, no fue de la partida.

VACACIONES? NADA DE VACACIONES! @francolapinto nos cuenta en TikTok que está yendo a filmar publicidades, que está haciendo un Vlog y que está aprendiendo a editar 🤭💪#FrancoMultitasking#f1



📹 FC TT pic.twitter.com/aYnCkEwAiC — Corazondef1 (@Corazondef1) July 29, 2026

«Chau Hungría gran ciudad amo venir acá!!!!! A disfrutar el veranito nos vemos en unos dias!!!», expresó el argentino en sus redes sociales, tras completar las tareas asignadas junto al equipo en la calurosa jornada de pruebas en Hungría.