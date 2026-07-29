El alentador mensaje de Flavio Briatore cumplida la primera parte de la temporada de Alpine

Cumplida la primera parte de la temporada, el principal mandamás del team francés hizo un balance cumplidas las once competencias.

Momento de balance y reflexión para Flavio Briatore, asesor y principal cabeza del equipo Alpine de Fórmula 1, del argentino Franco Colapinto, cumplida la primera mitad de temporada y en vísperas del habitual receso de verano.

El italiano publicó un comunicado en redes sociales, destacando el trabajo hecho por la escuadra al cabo de los grandes premios, valorando los buenos rendimientos (sumaron puntos en 9 de 11 competencias), pero también poniendo el foco en los puntos críticos.

«Todo el equipo Alpine ha hecho un gran trabajo para volver a pelear en la zona media, lo que representa una mejora sustancial en comparación con nuestra situación en esta misma época el año pasado. Hemos sumado puntos en 9 de las 11 carreras y nos mantenemos firmes en la lucha por el P5 del Campeonato de Constructores», comenzó diciendo.

«Las últimas carreras han resultado difíciles, pero sabemos que lo verdaderamente importante es dónde terminemos al llegar a la última competencia de la temporada», agregó.

Más allá del paso en falso de las últimas carreras y de haber perdido el quinto puesto en el campeonato de constructores, Briatore, otrora director de Benetton y Renault, confía en la llegada de las actualizaciones para revertir el presente competitivo del team.

«Sabemos que llegarán evoluciones y actualizaciones tras el receso de verano, las cuales esperamos que mejoren nuestra competitividad y les brinden a los pilotos las herramientas necesarias para presentarle batalla a Racing Bulls. Todo el equipo, incluidos ambos pilotos, está enfocado en la batalla que tenemos por delante. Por lo pronto, el equipo aprovechará el período de parate obligatorio para descansar y recargar energías», destacó.

Alpine permaneció en Hungría en el comienzo de esta semana, trabajando junto a Pirelli en el desarrollo de los neumáticos para el próximo año. Con el argentino Franco Colapinto al volante, el team cerrará hoy las actividades y volverá a la fábrica de Enstone a desarrollar las futuras mejoras.