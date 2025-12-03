Entre gigantes: Colapinto se metió detrás de Reutemann y Fangio en vueltas completadas en la F1

Franco Colapinto está cerrando la temporada 2025 de la Fórmula 1 con un logro que lo ubica en un lugar destacado dentro del automovilismo argentino. Con las 58 vueltas que completó en el Gran Premio de Qatar, el piloto de Alpine alcanzó las 1389 vueltas oficiales en la categoría y ya está en el top 3 de argentinos con más giros completados en la F1.

El registro de Colapinto le permitió superar a José Froilán González, quien acumulaba 1296 vueltas y ocupaba ese puesto desde mediados del siglo pasado. González debutó en la máxima competencia del automovilismo mundial en el Gran Premio de Mónaco de 1950, compitiendo para Maserati. Un año después fichó por Ferrari y tuvo el honor de darle a la escudería su primer triunfo en un Gran Premio, en Gran Bretaña 1951. Ese año terminó tercero en la lucha por el título y, en 1954, fue subcampeón.

Ahora, el argentino de 21 años solo tiene por delante a dos gigantes del deporte motor nacional: Carlos Reutemann, líder histórico con 6986 vueltas, y Juan Manuel Fangio, con 3022. El top 5 lo completa Gastón Mazzacane, con 1047 giros.

«Ese es nuestro chico» publicó Alpine en sus redes sociales. El piloto argentino será titular de la escudería francesa en 2026, con la promesa de un auto renovado que será presentado al público el 23 de enero en Barcelona.

El pilarense tendrá así su primera temporada completa en la Fórmula 1, con pretemporada incluida para conocer en detalle su nuevo A526.