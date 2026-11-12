Es argentino, se destaca en Estados Unidos y firmó contrato con una leyenda de la IndyCar

El argentino Alessandro De Tullio dio un importantísimo paso en su carrera deportiva en los Estados Unidos tras firmar contrato con el equipo Chip Ganassi Racing, transformándose en el nuevo piloto de pruebas de la exitosa e histórica categoría de la IndyCar.

Asimismo, el piloto de 20 años confirmó su llegada a la estructura del emblemático empresario para afrontar la temporada 2027 de la Indy NXT by Firestone, la categoría telonera de la Indy, en lo que será su segundo campeonato bajo la órbita de los máximos talentos norteamericanos.

Además de sus funciones a tiempo completo en Indy NXT, el argentino será piloto de reserva para el equipo de IndyCar durante todos los eventos en circuitos permanentes y urbanos, apoyando al equipo mediante el desarrollo en simulador y las operaciones en pista en los fines de semana de carrera no ovalados.

A new face in the CGR family! 🇦🇷 Alessandro de Tullio takes the wheel of the No. 10 AstroPay @INDYNXT by Firestone machine in 2027, with a reserve role in INDYCAR. 📰: https://t.co/Qxs8zBh6Yj https://t.co/AvdoSgp6Qx — Chip Ganassi Racing ⚡️ (@CGRTeams) November 11, 2026

«Estoy muy emocionado de unirme a Chip Ganassi Racing para 2027 en Indy NXT y con un programa de piloto de reserva en IndyCar”, dijo de Tullio, que este año, en su temporada debut, finalizó 6° en el certamen, tripulando un auto de otro legendario equipo, AJ Foyt Racing.

“Es otro paso en mi carrera, y unirme al equipo más exitoso de IndyCar es algo muy especial. Tengo muchas ganas de contribuir a ese éxito en el programa de Indy NXT, haciendo todo lo posible por aprender lo máximo posible y ayudar tanto como pueda como piloto de reserva en IndyCar. También tengo que agradecer a mis socios que me han ayudado a llegar a esta etapa, y estoy emocionado por ver lo que podemos lograr juntos en Chip Ganassi Racing.»

Entre sus grandes resultados en este calendario 2026, De Tullio logró la victoria en Barber Motorsports Park y Portland International Raceway, logró ocho Pole Positions, consiguió cuatro podios y cinco resultados entre los cinco primeros; además de haber liderado 89 vueltas, la mayor cifra entre los novatos y la segunda más alta en general de la serie.

Luciendo el icónico número #10, famoso por sus compatriotas íconos deportivos argentinos Lionel Messi y Diego Maradona, el volante albiceleste tendrá de compañero de escuadra al estadounidense Carson Etter en su nuevo equipo.

«Estamos emocionados de dar la bienvenida a Alessandro a Chip Ganassi Racing para la temporada 2027. Nuestro objetivo es darle a él y a sus compañeros de equipo el apoyo y los recursos para competir por victorias y por el campeonato de Indy NXT. Combinar ese programa con un rol de piloto de reserva en IndyCar le brinda una valiosa oportunidad para aprender de nuestros pilotos e ingenieros, contribuir al equipo de diversas maneras y desarrollar su experiencia como piloto”, dijo Taylor Kiel, Team Manager de Chip Ganassi Racing.