Neuquén Emprende confirmó sus shows en vivo: el cronograma completo para este viernes 13 y sábado 14 de noviembre

Neuquén confirmó el mejor plan para disfrutar el clima veraniego de estos días al aire libre. Este fin de semana se llevará adelante una nueva edición del Neuquén Emprende. La feria se realizará, como siempre, en el parque Jaime De Nevares.

Neuquén Emprende: el cronograma completo

La edición de noviembre del Neuquén Emprende se realizará este viernes 13 y sábado 14. Serán dos días para disfrutar de shows en vivo con propuestas para todas las edades. La actividad tendrá entrada libre y gratuita.

El Jaime Nevares se llenará con más de 170 emprendedores, 40 puestos gastronómicos y 15 food trucks. Los interesados podrán acercarse a partir de las 16 y disfrutar de la feria hasta las 23.

La Municipalidad confirmó que el cronograma se conformará de la siguiente manera:

Viernes 13 de noviembre:

-18:00 Cami Hop de Duo D2 (infantil)

-19:00 Soul 22

-20:00 Tintero