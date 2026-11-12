Los usuarios del gas en la cordillera pagarán desde $3.506 por el cargo extra que se aplicará por obras del gasoducto

En la factura de Camuzzi Gas del Sur llegará el cargo solo para usuarios cordilleranos de Chubut, Río negro y Neuquén. Archivo

Los más de 126.000 usuarios de Camuzzi Gas del Sur de las 25 ciudades y localidades abastecidas por el sistema Cordillerano-Patagónico deberán pagar en la próxima liquidación de las facturas con los consumos de gas natural, el cargo fijo para el repago de los créditos contraídos por la empresa distribuidora con el Banco del Chubut SA y el Banco Provincia del Neuquén (BPN) SA.

Camuzzi tomó esos créditos para financiar la instalación, montaje y puesta en marcha de dos plantas compresoras ubicadas en Río Senguer y Gobernador Costa, Chubut, que permitieron miles de nuevas conexiones al servicio.

Así lo dispuso la Resolución 919/2026 que el Ente Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) dictó el 5 de noviembre último, que dio por concluida la etapa de Consulta Pública iniciada el 7 de septiembre pasado. Esa resolución tuvo por “contestadas las observaciones, consultas y sugerencias presentadas por los distintos interesados”. Los miembros del directorio del Enrege, Griselda Lambertini, Héctor Sergio Falzone, Marcelo Alejandro Nachon y Vicente Serra firman la resolución que fue publicada el 6 de noviembre pasado, en el Boletín Oficial.

Según la resolución, los usuarios residenciales (R1) “pagarán un cargo inicial de $3.506,90 (alrededor de 2 dólares), mientras que los comercios y Pymes deberán afrontar un valor proporcional inicial acorde a su escalón tarifario”.

Los usuarios SGP1/SGP2 de Chubut y Río Negro pagarán inicialmente $5.924,10 (3,77 dólares) y los usuarios de Neuquén $5.932,66 (3,77 dólares). Fuentes de Camuzzi indicaron que dentro de los usuarios SGP1 están, por ejemplo, un kiosco, una farmacia, rotisería o panadería y los SGP2 tienen más consumo de gas natural, como un hotel o un restorán. Mientras que los usuarios SGP3 corresponden a industrias. Por eso, “abonarán, al comienzo, $23.837,82 (15,2 dólares) los de Río Negro y Chubut, y $23.846,68 (15,20 dólares) los de Neuquén, indica la resolución.

“Finalmente, los Grandes Usuarios/GNC (ej. GUFD, GNC) tendrán que afrontar cargos iniciales sensiblemente mayores, desde $ 85.496 (54,45 dólares) hasta $435.854 (277 dólares)”, dice la resolución.

“El cargo propuesto en el momento de su determinación es equivalente al 35% del cargo fijo vigente de cada categoría tarifaria”, afirma.

Información a los usuarios

La resolución dispone que los cargos específicos determinados “deberán ser publicados de manera completa por la Licenciataria en la cartelería de sus oficinas comerciales y en su página web a partir de la publicación de la presente”, conforme lo dispuesto por la normativa vigente.

Además, instruye a Camuzzi “a publicar en su página web (y a mantener actualizada de manera bimestral) la siguiente información: el monto del cargo específico vigente; los montos recaudados con dicho cargo; el monto de la deuda contraída y el saldo pendiente de pago”.

También, deberá publicar “los intereses devengados; la fecha proyectada de cancelación de la deuda; el número de usuarios alcanzados; las nuevas altas de usuarios, como así toda otra información relevante sobre la evolución del fideicomiso constituido y la progresión de los pagos destinados a cancelar los créditos contraídos”.

Y la empresa tiene que “poner en conocimiento de la presente Resolución a todos los usuarios de la Distribuidora residentes en Ñorquinco, Comallo, Onelli e Ingeniero Jacobacci”.

“El cargo propuesto está sometido a posibles futuras variables de ajuste que serán tenidas en cuenta oportunamente por este organismo”, aclara la resolución.

Los créditos otorgados

Los bancos otorgaron créditos por $25.800.000.000 16 millones de dólares) a Camuzzi (12.900.000.000 respectivamente -8 millones de dólares). Pero “conforme la proyección” de un informe oficial, “con precancelación en agosto de 2030, la necesidad total asciende a $56.493.000.000 (35,9 millones de dólares), la cual se puede desagregar del siguiente modo (montos expresados en millones de pesos): Capital Inicial 25.800; Intereses capitalizados 8.246; Intereses 17.964; Gastos del Fideicomiso 258; Incobrables y gastos de cobranza 743; Impuestos 3.487”, aclara la resolución.

Señala que “resulta importante destacar” que el cargo “no constituye un ingreso ni una ganancia tarifaria para Camuzzi Gas del Sur, puesto que el mismo es percibido “por cuenta y orden” con destino exclusivo al Fideicomiso de Garantía y Repago de los créditos contratados con los bancos provinciales”.

“Si al finalizar el fideicomiso existiera un saldo remanente, éste será devuelto a los usuarios. Vale decir que, no se trata de un cargo exigible de forma indefinida, toda vez que se haya acotado al tiempo necesario para cancelar las obligaciones financieras pertinentes”, sostiene la resolución a la que accedió Diario RÍO NEGRO.

Revisiones periódicas

“Además, como ya se expuso, prevé revisiones periódicas ante la baja de tasas de interés, la auditoría final de obra o la incorporación de nuevos usuarios (que ampliarán la base de cobro y reducirán el costo unitario)”, afirma la resolución.

Destaca que “las intervenciones en las plantas compresoras Río Senguer y Gobernador Costa, benefician al sistema en su conjunto, al mejorar las condiciones de abastecimiento y permitir la disponibilidad de capacidad para nuevas factibilidades”.

“Sus beneficios alcanzan a los usuarios de las 25 localidades abastecidas por dicho sistema y no se circunscriben a aquellas en las que se encuentran emplazadas las plantas”, recalca la resolución.

Explica que “si bien el cargo no constituye en sí mismo un concepto tarifario, su cálculo como porcentaje del cargo fijo vigente busca preservar la proporcionalidad del esfuerzo económico exigido a cada tipo y categoría de usuario y su aplicación generará una recaudación mensual estimada de $1.240.000.000 (790 mil dólares) y alcanza a un universo de 126.711 usuarios beneficiarios directos de la obra, ubicados en las veinticinco localidades”.

Se trata de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, El Maitén, Ñorquinco, Cholila, El Bolsón, Epuyén, El Hoyo de Epuyén, Lago Puelo, Esquel, Trevelin, Río Mayo, Alto Río Senguer, Gobernador Costa, José de San Martín, Tecka, Corcovado y Río Pico.

El planteo de la Defensoría del Pueblo y otras entidades

También, menciona que en el proceso de consulta pública -convocada por el Enrege para determinar el cargo específico a incluirse en las facturas de Camuzzi- se presentó la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes.

Esa entidad solicitó “que se procediera a informar qué participación financiera, directa o indirecta, correspondía a transportistas, distribuidora, provincias y demás actores cuya actividad o base de usuarios se ve favorecida por la ampliación”, entre otros requerimientos.

La Defensoría del Pueblo de Río Negro sostuvo que, “dada la envergadura de la afectación y el objeto de la medida, hubiese resultado pertinente la celebración de una audiencia pública”, en lugar de la consulta convocada al efecto.

“Sugirió distinguir la asignación según las pautas de responsabilidad propias de cada categoría tarifaria y propuso revisar el mecanismo de asignación de costos procurando evitar un traslado al costo de acceso de usuarios preexistentes”, indica la resolución.

“Paralelamente, solicitó informar la proyección de conexiones habilitadas con motivo de estas obras; requirió implementar mecanismos que permitan analizar la razonabilidad del impacto de dicho costo en el patrimonio del usuario y que se le brinde información suficiente al usuario para readecuar su economía doméstica, respetando los principios de razonabilidad, gradualidad y previsibilidad”, detalló.

Y la Asociación Unión de Usuarios y Consumidores “impugnó la propuesta del informe sometido a consideración pública, ya que, a su entender, no debería aprobarse ningún cargo hasta tanto se completara y exteriorizara el control solicitado en su presentación”.

“En ese orden, requirió que antes de dar traslado a los usuarios, debía reconstruirse qué se había pagado, qué había quedado físicamente incorporado y aprovechable, qué había debido rechazarse, y por qué y quién debía soportar económicamente las consecuencias de eventuales errores del proyecto”, señala la resolución.

No fue lo único. Demandó información detallada de toda la operatoria con los bancos y de los trabajos ejecutados. La asociación “consultó específicamente si la autoridad regulatoria había tenido acceso a esos antecedentes antes de autorizar el recupero y planteó que, si no había existido compulsa competitiva, debería explicarse por qué y qué mecanismo había utilizado el Ente Regulador para comprobar lo que era precio de mercado”.

Y “creyó conveniente que debiera informarse cuál es la base normativa que habilita a una distribuidora a ejecutar, endeudarse y recuperar mediante un cargo específico una obra vinculada a la capacidad de transporte”.

Una obra esencial

En la resolución, el Enrege dice que “la obra completada por la Distribuidora dota de confiabilidad y seguridad en el abastecimiento al sistema y su no concreción hubiese generado inconvenientes en la garantía de suministro a los usuarios de la región”.

Y aclara “que ante la consulta referida a si las obras bajo examen se encontraban o no, dentro de los planes de inversiones obligatorias (PIO), es dable destacar que las correspondientes a las plantas compresoras Río Senguer y Gobernador Costa no se encuentran incluidas en aquellas que han sido reconocidas en el proceso de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) vigente”.

La visión de Camuzzi

Desde la empresa explicaron a Diario RÍO NEGRO que “el cargo específico a ser facturado por Camuzzi Gas del Sur S.A. a los usuarios de las 25 localidades abastecidas por el Sistema Cordillerano-Patagónico, esta destinado exclusivamente al repago del financiamiento obtenido para completar las plantas compresoras de Río Senguer y Gobernador Costa”.

Indicaron que “se aplica a la totalidad de usuarios”. Y enfatizaron: “El cargo no queda fijo, sino sujeto a revisión durante la vigencia del fideicomiso., por ajustes derivados por ejemplo de la incorporación de nuevos usuarios”.

“Adicionalmente, estas obras surgen con un cargo especifico pues no integran las inversiones obligatorias reconocidas en la RQT vigente”, informaron.

“Una vez cancelados los créditos otorgados por los Bancos de NQN y Chubut, las obras serán incorporadas por Camuzzi a valor cero; no integrarán la base de capital remunerada; y Camuzzi no percibirá rentabilidad sobre esos activos”, aclararon desde la empresa.

Confirmaron que el monto total asciende $56.493.000.000 (36 millones de dólares) Y puntualizaron que el cobro del cargo específico se aplica ya a partir de la próxima liquidación del servicio.