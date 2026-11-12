Continúa la obra pluvial y restringen un acceso interno en Añelo

El proceso de obra del canal colector pluvial sigue a buen ritmo y ahora se restringió uno de una de las calles que permite el ingreso al cementerio municipio, desde la Ruta provincial N° 7. La advertencia es para que los conductores tengan en cuenta que no se podrá utilizar ese acceso y tomen las precauciones.

La cuadrilla se encuentra trabajando en el lugar y existe señalización que se pide respetar para evitar incidentes.

Desde la comuna de Añelo se indicó que la calle de acceso situada frente a la necrópolis local se cerrará. La cuadrilla de trabajadores y los equipos viales están abocados las tareas de pavimentación de las paredes internas del canal, por lo que hay señalización de advertencia.

El municipio informó que en los próximos días se habilitará el acceso a la colectora Jaime de Nevares, por la calle Intendente Tanuz, por lo que quedará fuera de uso esta arteria que ya se cerró. Se deberán hacer las modificaciones en los semáforos de la Ruta 7 para garantizar la fluidez de la circulación.

La semaforización incluirá además que se disponga un solo sentido de circulación, según el caso y se generará el acceso hacia el norte de la Ruta 7, a través de los semáforos que se colocarán en los próximos días, según se acotó.

El proyecto de ejecución de este canal fue aprobado por la subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia e implicará una extensión de 1,7 kilómetros. El lecho tiene dos metros de ancho y son 60 centímetros de profundidad.

Estas dimensiones facilitarán, por ejemplo, las tareas de limpieza que sean necesarias con la maquinaria más pequeña, cuando se junten los restos de tierra o lodo.

El mayor avance se observa en el sector oeste del canal, aunque ya a la altura de la calle 24, se trabaja con la preparación del terreno para luego volcar el material que permita la pavimentación del desagüe pluvial.

Luego seguirá la colocación de las barandas de seguridad en la traza del desagüe y la instalación del sistema de iluminación. Estos trabajos eran una demanda desde hace tiempo porque la frecuencia de las tormentas y el aumento del caudal de agua caída provocaron en los últimos dos temporales el anegamiento de algunas viviendas y de las calles.