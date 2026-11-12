Las humanidades digitales salen del aula y abren nuevos debates sobre tecnología e investigación en Viedma

Viedma se convirtió en punto de encuentro de investigadores, docentes y especialistas de distintas disciplinas con el inicio del VII Congreso Internacional de Humanidades Digitales AAHD 2026. El evento se desarrolla desde este miércoles 11 hasta el viernes 13 de noviembre en la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), con participantes de diferentes provincias y países de América Latina y Estados Unidos.

La propuesta reúne a especialistas de las humanidades, la programación, los sistemas, las bibliotecas y los museos para debatir sobre los vínculos entre las personas y las tecnologías digitales, y cómo estas herramientas transforman las formas de investigar, producir y preservar el conocimiento.

El programa contempla más de 60 ponencias, 13 talleres formativos, dos paneles y dos conferencias centrales, además de espacios de intercambio destinados a generar nuevas colaboraciones entre universidades e instituciones.

Lucía Cantamutto, responsable de la Coordinación de las Jornadas, docente de la UNRN y de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) e investigadora del Conicet, explicó que el espíritu de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales es promover encuentros entre investigadores de diferentes disciplinas y regiones.

Lucía Cantamutto, responsable de la Coordinación de las Jornadas, destacó la importancia de federalizar los espacios de producción de conocimiento. Foto: Marcelo Ochoa.

La elección de Viedma como sede responde también a ese carácter federal. La edición anterior se realizó en Resistencia, Chaco, y en esta oportunidad la organización buscó trasladar la discusión a la Patagonia.

«Nos parecía un punto importante en este momento en el que se están discutiendo tantos aspectos de las digitalizaciones y de las maneras de pensar la digitalización a largo plazo», señaló Cantamutto.

Inteligencia artificial: oportunidades y riesgos para la investigación

Uno de los principales ejes del congreso es el avance de la inteligencia artificial y su incorporación a las tareas de investigación. En ese marco, algunos de los talleres proponen explorar qué aportan estas herramientas como asistentes para producir y analizar conocimiento, pero también poner en discusión sus limitaciones y riesgos.

Cantamutto advirtió que aprender a utilizar estas tecnologías requiere mantener una mirada crítica, especialmente frente a la información que se comparte con las plataformas.

La investigadora señaló que subir fotografías, documentos de trabajo o archivos con información confidencial puede implicar que esos contenidos queden alojados en servidores externos, fuera del control directo de quienes los utilizan.

«Cuando se habla de supervisión humana, tiene que ser una supervisión no solamente del resultado, sino también del proceso», explicó.

La especialista también planteó otro desafío, cuánto conocimiento y aprendizaje se delega cuando una herramienta realiza tareas que antes requerían desarrollar determinadas habilidades.

«A veces el resultado que tenemos es muy vistoso, parece que ya está acabado, pero hubo una oportunidad de producir un conocimiento, de aprender una habilidad que se dejó postergada porque hubo algo que lo hizo por nosotros», reflexionó.

El rol de la universidad pública frente a los cambios tecnológicos

Cantamutto destacó el papel de las universidades públicas como espacios para debatir sobre tecnologías que ya forman parte de la vida cotidiana, laboral y educativa.

Sostuvo que «la inteligencia artificial no se limita a las herramientas a las que una persona ingresa para realizar una consulta«, sino que también interviene de manera constante en las decisiones y en las formas de vincularse con la tecnología.

El congreso cuenta con el acompañamiento de instituciones públicas y privadas, y fue declarado de interés provincial por la Legislatura de Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.

Por eso, consideró que «la universidad tiene un papel fundamental para generar conocimiento sobre sus alcances, discutir qué tareas se delegan y analizar las consecuencias de incorporar estos sistemas en distintos ámbitos».

Cómo preservar el patrimonio digital para las próximas generaciones

Otro de los ejes centrales de las jornadas es la preservación, la sostenibilidad y la sustentabilidad de los archivos digitales. El desafío no consiste solamente en digitalizar documentos, fotografías o piezas patrimoniales, sino en garantizar que puedan conservarse y consultarse a lo largo del tiempo.

Cantamutto explicó que existen experiencias de digitalización de colecciones y patrimonio de museos que quedaron obsoletas debido a los cambios tecnológicos. «Archivos almacenados en disquetes o CD, por ejemplo, pueden volverse inaccesibles cuando los dispositivos y formatos dejan de utilizarse».

Por eso, uno de los temas que se abordarán durante el congreso es cómo desarrollar estrategias que permitan preservar archivos, documentos y hasta patrimonio arqueológico para las futuras generaciones.

«Hoy lo que estamos dejando son un montón de datos que hay que ver que a largo plazo sean accesibles y que justamente perduren», sostuvo.

Más de 60 ponencias y actividades hasta el viernes en Viedma

La primera jornada comenzó con las acreditaciones y el desarrollo de talleres simultáneos. Entre las propuestas hubo capacitaciones sobre edición científica digital, codificación de textos, procesamiento automático del lenguaje, construcción de tableros interactivos a partir de fuentes históricas y minería de textos.

También se realizó el panel «Puentes hacia la justicia hídrica: memoria ambiental y tecnologías participativas», en la Biblioteca Mitre, con la participación de especialistas vinculados al agua, el ambiente, la investigación y el patrimonio regional. La agenda incluyó además el Semillero de ideas para proyectos de Humanidades Digitales, destinado al intercambio y la generación de nuevas iniciativas.

Las actividades continuarán este jueves 12 y viernes 13 de noviembre, con las dos conferencias centrales previstas para el jueves y una articulación con la Feria del Libro durante la última jornada.

«Es una oportunidad de formarse con personas que vienen de muchos lados de Argentina y del extranjero, a dar talleres y charlas, y de tender puentes hacia futuras colaboraciones», concluyó Cantamutto.

Desde el Comité Organizador también destacaron y agradecieron el acompañamiento, la adhesión y la colaboración de instituciones públicas, gubernamentales y privadas que hicieron posible la realización del encuentro. En particular, reconocieron el apoyo de la Legislatura de Río Negro, que declaró de interés provincial el VII Congreso Internacional de Humanidades Digitales, y el compromiso de las distintas instituciones que acompañaron esta propuesta académica de alcance internacional, realizada desde la Universidad Nacional de Río Negro en Viedma.