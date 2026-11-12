Causa $LIBRA: Taiano rechazó el pedido para reabrir la investigación y defendió el sobreseimiento de Milei

El fiscal Taiano sostuvo que la presentación de la PIA se basa en una valoración equivocada de las pruebas.

El fiscal Eduardo Taiano rechazó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para asumir la investigación de la causa $LIBRA y sostuvo su postura a favor del sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y los otros imputados.

En un escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el representante del Ministerio Público cuestionó los argumentos del titular de la PIA, Sergio Rodríguez, y ratificó su decisión de dar por finalizada la investigación por la presunta criptoestafa.

Causa $LIBRA: la defensa de Taiano contra el pedido para reabrir el expediente

El pasado 22 de octubre, Taiano solicitó el sobreseimiento del Presidente, de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve imputados. La decisión llegó después de que el fiscal considerara concluida la etapa de investigación.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el planteo y dispuso el cierre del caso. Sin embargo, Rodríguez cuestionó esa resolución, calificó de «prematuro» el cierre de la instrucción y pidió que la PIA asumiera el ejercicio de la acción penal.

El fiscal Eduardo Taiano defendió el pedido de sobreseimiento de Javier Milei y Karina Milei. Foto: gentileza)

La presentación quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien subrogó el Juzgado Federal N° 8 y le dio intervención a Taiano para que expresara su posición sobre el planteo del organismo especializado en investigaciones administrativas.

En su respuesta, el fiscal calificó de «sorpresiva» la presentación de Rodríguez. Argumentó que la PIA tuvo acceso al expediente solamente entre el 10 de marzo y el 10 de septiembre de 2025, por lo que cuestionó que pudiera conocer todos los detalles de la investigación.

El fiscal Taiano calificó de desacertados los argumentos de la Procuraduría

Taiano también consideró «desacertada» la conclusión del titular de la PIA. Sostuvo que Rodríguez no pudo revisar los elementos probatorios incorporados al expediente durante 2025 y cuestionó los fundamentos de su presentación.

En ese sentido, afirmó que los argumentos del funcionario estaban basados en «afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente».

El fiscal también defendió el cierre de la investigación y planteó que la postura de la PIA expresa una diferencia de criterio sobre la valoración de las pruebas reunidas.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió asumir la acción penal y continuar la pesquisa por la presunta criptoestafa. Foto: NA

«La postura sustentada por la PIA constituye una mera discrepancia sobre la valoración del material fáctico recabado, pretendiendo perpetuar una instancia de instrucción ante un cuadro manifiesto de atipicidad que no permite imputarle a ninguno de los funcionarios públicos las conductas denunciadas, como así tampoco determinar la existencia de algún perjuicio a las arcas del Estado», sostuvo.

Pese a sus cuestionamientos, Taiano aclaró que su Fiscalía no presenta objeciones procesales respecto de la admisibilidad formal del planteo realizado por la PIA.

Ahora, la decisión quedará en manos de Martínez de Giorgi, quien deberá determinar si acepta el pedido de la PIA para intervenir en la causa y continuar con la investigación o si mantiene el cierre del expediente y el planteo de sobreseimiento impulsado por Taiano.