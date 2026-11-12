Salarios en Río Negro: UPCN le puso monto al bono de fin de año

UPCN Río Negro pidió al gobierno «el otorgamiento» de una suma «no inferior a $500.000» para todos los estatales de la provincia y que se incorpore a la actual estructura salarial.

El gremio indicó que «frente a la difícil situación socioeconómica que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores estatales rionegrinos», «consideramos indispensable adoptar medidas concretas y urgentes que permitan recuperar parte del poder adquisitivo de los salarios».

En ese marcó pidió la suma de $500.000 «no debe ser considerada un bono ni una gratificación extraordinaria, sino un reconocimiento económico que se incorpore a la estructura salarial, a cuenta de futuros incrementos en los conceptos de antigüedad y zona desfavorable».

Agregaron que «la realidad económica de los trabajadores no admite más dilaciones. Los salarios deben dar respuestas a las necesidades de las familias y reconocer la trayectoria, los años de servicio y las particularidades de quienes trabajan en nuestra provincia».

Para UPCN «la situación exige decisiones políticas responsables, sensibilidad social y respuestas concretas» y «los trabajadores estatales no necesitan anuncios, necesitan salarios que les permitan vivir con dignidad».

En la última reunión paritaria entre el gobierno y los representantes de UPCN y ATE, a mediados de octubre, se acordó el pago de un bono de fin de año aunque todavía resta definir el monto, la fecha y forma de liquidación.