Prisión preventiva para un hombre acusado de apuñalar a otro en Catriel: ya hay una acusada por el mismo hecho

Un hombre quedó en prisión preventiva acusado de participar en un intento de homicidio ocurrido el 14 de octubre en Catriel. Según la Fiscalía, atacó con un cuchillo a una persona junto con una mujer que ya está imputada y detenida por el mismo hecho.

La formulación de cargos se realizó en el Foro Penal de Cipolletti. Allí, el fiscal jefe Gustavo Herrera atribuyó al sospechoso el delito de homicidio en grado de tentativa, en calidad de coautor. La jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo tuvo por formulados los cargos y habilitó una investigación penal preparatoria por cuatro meses.

El ataque ocurrió cerca de una plaza

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el episodio ocurrió alrededor de las 5.30. La víctima caminaba hacia una plaza cercana al barrio 400 Viviendas cuando se encontró con los dos acusados. Allí se produjo una discusión.

Según la acusación, la mujer atacó a la víctima con una picana eléctrica tipo linterna, mientras que el hombre la apuñaló reiteradamente con un cuchillo tipo serrucho. Las heridas se concentraron en el tórax y el abdomen. Para la Fiscalía, ambos actuaron con intención de matarla.

Pese a la gravedad de las lesiones, la víctima logró escapar y pedir ayuda a un vecino, quien la trasladó en un vehículo particular al hospital de Catriel. Por la complejidad de las heridas, fue derivada de urgencia a Cipolletti, donde ingresó en estado crítico y debió ser operada.

Las pruebas y la detención en La Pampa

Para respaldar la imputación, la Fiscalía presentó registros de cámaras de seguridad municipales y particulares, actas policiales e informes médicos. También incorporó prendas de vestir secuestradas con rastros hemáticos.

A esas evidencias se sumaron los resultados de un allanamiento realizado en 25 de Mayo, La Pampa. Allí fue detenido el sospechoso y se incautaron elementos de interés para la causa.

Por el mismo episodio, una mujer ya había sido imputada y cumple prisión preventiva. La Fiscalía sostuvo que los videos y los elementos secuestrados permitieron reconstruir la secuencia e identificar la participación que atribuye a cada acusado en el ataque.

La defensa cuestionó la cautelar

Herrera solicitó que el hombre permaneciera detenido durante cuatro meses. Fundamentó el pedido en los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El defensor oficial Horacio Briges Doyhenard no cuestionó la formulación de cargos, aunque adelantó que la calificación legal podría no ser la adecuada para el caso. También se opuso a la prisión preventiva y propuso una medida menos gravosa: la libertad con monitoreo satelital.

Tras escuchar a las partes, la jueza Sánchez Merlo hizo lugar al pedido fiscal. Dispuso la prisión preventiva por cuatro meses y habilitó por el mismo plazo la etapa penal preparatoria.