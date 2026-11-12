Admitió la autoría de un homicidio en Neuquén tras permanecer prófugo y recibió más 11 años de prisión

Jorge Osvaldo Pozo fue condenado a 11 años y 6 meses de prisión efectiva por el homicidio de Daniel Exequiel Poblete, ocurrido el 30 de noviembre de 2024 en el barrio Islas Malvinas de Neuquén. El acusado reconoció su responsabilidad en los disparos que causaron la muerte del joven y un tribunal homologó el acuerdo presentado por la fiscalía y la defensa.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Luciano Hermosilla y Raúl Aufranc, y la jueza Patricia Lupica Cristo. La pena comprende los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautor, y portación ilegal de arma de guerra apta para el disparo, como autor.

El ataque en Islas Malvinas

El hecho ocurrió cuando Poblete caminaba con dos amigos y se produjo un altercado con Pozo y otra persona no identificada. Primero hubo un intercambio de piedras. Luego, el acusado sacó un arma de fuego y los tres jóvenes comenzaron a correr.

Pozo efectuó varios disparos. Poblete recibió tres impactos y murió casi de inmediato. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de una despensa, una de las pruebas valoradas para acreditar la responsabilidad penal.

Estuvo prófugo más de un año

Pozo permaneció prófugo durante más de un año y fue capturado a comienzos de 2026. Ya había sido imputado por la portación ilegal de un arma de guerra apta para el disparo.

El reconocimiento de responsabilidad, los testimonios presenciales y las imágenes de las cámaras fueron los principales elementos considerados por el tribunal para acreditar su participación y homologar el acuerdo.

Los fundamentos de la condena

El acuerdo permitió resolver la responsabilidad y la sanción tras la admisión de Pozo en esta instancia.

La fiscalía y la defensa coincidieron en que correspondía imponer 11 años y 6 meses de prisión. Como atenuantes, los jueces contemplaron el reconocimiento de responsabilidad, la ausencia de antecedentes condenatorios y el acompañamiento familiar, considerado favorable para el objetivo de resocialización de la pena.

Entre los agravantes, ponderaron que los disparos fueron efectuados contra personas desarmadas, en un espacio público y a plena luz del día. También tuvieron en cuenta que Pozo permaneció en rebeldía durante más de un año.

Con esos fundamentos, el tribunal resolvió por unanimidad imponer 11 años y 6 meses de prisión efectiva por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautor, y portación ilegal de arma de guerra, como autor.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de una despensa del sector.