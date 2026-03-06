Una marea albiceleste: la Corrida de Cipolletti cumple 40 años y con un récord de 23.000 inscriptos

La Corrida Ciudad de Cipolletti se incrustó en el deporte regional de manera asombrosa. Por continuidad y crecimiento constante, los atletas la tienen como una de sus preferidas y por eso cada edición es especial. En este 2026 el número es redondo, más precisamente 40, y se impone la idea de tirar la casa por la ventana.

Este sábado a las 20 se pondrá en marcha la prueba familiar y una hora y media más tarde, los atletas de elite irán por la gloria. Será el momento cúlmine de una movida que arranca mucho antes. Desde el día en que se anuncia la fecha, se conocen los detalles o sale a la luz la remera oficial, la ciudad se mueve al ritmo de La Corrida.

Los kilómetros a recorrer son 10 para los profesionales y 4 para los que participan en la corrida familiar, pero la previa está cargada de vértigo y todos los involucrados le hacen honor a la clásica prueba: andan a las corridas.

El intendente Rodrigo Buteler no anduvo con vueltas cuando se realizó el lanzamiento oficial en el Parque Rosauer y afirmó que “La Corrida es el evento más importante de Cipolletti, el más tradicional. No solamente porque lleva un tercio de la cantidad de años que tiene la ciudad, sino porque está a la altura de cualquier carrera del mundo”.

La Corrida es el evento más importante de Cipolletti, el más tradicional. Está a la altura de cualquier carrera del mundo”. Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

Esa sentencia se respalda con datos y la realidad es que competencia es reconocida a nivel nacional e internacional. Desde su nacimiento, en 1986, la prueba siempre creció, el boca a boca de los atletas fue clave y en estos 40 años cumplió con un perfecto paso a paso en cuanto a cantidad de participantes y a récord establecidos en el cronómetro. Para cerrar el círculo, están certificados los 10.000 metros medidos y aprobados por la World Athletics (ex IAAF), luego de algunos cambios que tuvo en los inicios, entre 9.200 y 12.000 metros.

Gente de todas las edades se suma a la prueba. (Foto: archivo)

La competencia cumplió con un perfecto paso a paso y sorprendió desde su nacimiento. Diego Zarba, su mentor, lo reconoció en varias oportunidades: “Empezamos como una prueba, para ver qué pasaba y acá estamos, es una de las más importantes del país”.

Los gobiernos, a pesar de tener diferentes colores, apoyaron siempre y en menor o mayor medida, fueron decisivos para que La Corrida se sostenga en el candelero.

En esta ocasión, se dio un importante apoyo privado. El propio Buteler resaltó el aporte “de 41 empresas de Cipolletti” que no dudaron en dar una mano y esto se debe a un trabajo anual. Mañana o en los primeros minutos del domingo, cuando se desconecte la última luz de la edición 40, pondrán manos a la obra para la edición 41.

Datos 23.000 Los inscriptos para esta edición especial de la Corrida. Los cupos se agotaron en poco más de 24 horas.

Así como es una edición redonda, La Corrida 2026 también toca en un año de Mundial de fútbol. Argentina saldrá a defender la corona que consiguió en Qatar y por eso la remera de este año es Albiceleste. Alrededor de 23.000 almas saldrán a las calles de la ciudad a buscar tiempos o simplemente a participar, pero todos le brindarán su aliento al equipo de Lionel Scaloni. Será, sin dudas, una marea de Selección.

Como es habitual, La Corrida de Cipolletti está rodeada de diferentes movidas que también se trasformaron en un clásico. Es el caso del Congreso de la Actividad Física, que llega a su décima edición y será una previa ideal. Orientada a profesores, licenciados y estudiantes de educación física, kinesiología y medicina, tuvo ayer su primera jornada y culminará hoy en el Complejo Cultural Cipolletti.

Datos 4 días estará habilitado el Museo Histórico de la Corrida, en el CCC, a partir de las 8:30.

Otra de las novedades es el Museo Histórico de La Corrida, que abrió sus puertas ayer y permanecerá hasta el domingo, desde las 8:30, también en el CCC. Los organizadores realizaron una convocatoria para recopilar remeras, medallas, recortes periodísticos y la aceptación fue total. También hubo aportes voluntarios de exparticipantes que donaron sus “trofeos” y hay verdaderas joyas de colección.

En esa historia de que el clima atlético empieza mucho antes, hace exactamente un mes se llevó a cabo la segunda edición de la Milla Nocturna.

Como La Corrida, las inscripciones volaron y fue una previa ideal. Obviamente, es otra competencia que llegó para quedarse y este año anotaron sus nombres como vencedores la destacada atleta local Martina Escudero y Alexis Corrías, dueños de la división principal.

Así, la dirección general de Deportes del Municipio, junto a la Escuela Municipal de Corredores de Cipolletti y la fiscalización de la Federación Atlética de Río Negro sumaron millas para llegar de la mejor manera a la edición N° 40. Todos e incluso personal de otras áreas están atrás de este clásico que año tras años sorprende por su convocatoria.