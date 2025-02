«Es mi responsabilidad»: la fuerte autrocrítica de Gallardo tras el empate de River con Godoy Cruz

Tras el empate de River con Godoy Cruz, en Mendonza por la fecha 5 del torneo Apertura, Marcelo Gallardo analizó el partido en conferencia de prensa y reconoció que su equipo no tuvo el funcionamiento esperado. El Millo aún no ganó de visitante.

Luego del pitazo final, Gonzalo Martínez fue el primero en analizar el encuentro, en su regreso a las canchas después de una lesión. «Estoy con mucha bronca, nos la ponen difícil, hacen tiempo, y nosotros no lo conseguimos. Hay que levantar cabeza. Hay que buscar la vuelta, estamos en este club por algo, nos ganamos el lugar y hay que demostrarlo, desde la autocrítica, buscándole la vuelta a estos partidos«, subrayó.

Por su parte, Marcelo Gallardo en conferencia de presa fue autocrítico. «Hay que seguir insistiendo, no queda otra, seguir en la búsqueda del mejor funcionamiento posible, de la mejor versión individual de los futbolistas para terminar de soltarse. Las cosas no salen como deseamos, o como hubiésemos preferido a esta altura, que fuese todo más fluido… No está sucediendo. Somos conscientes, hay que seguir intentando«, analizó.

“No tengo mucho para decir más allá de lo que se vio. No hay excusas, no fue bueno lo que hicimos hoy. Fuimos muy previsibles, no tuvimos fiereza, agresividad en la zona ofensiva, para terminar de doblegar a Godoy Cruz. Lo que se vio es lo que se vio, simplemente hay que hacerse cargo, porque es la única manera”, subrayó.

Si bien el técnico expersó su descontento por el empate, el resto de las autocríticas se las guardó para la intimidad del River Camp. «La responsabilidad es de uno, las cosas que necesitamos para darle más continuidad al juego se las comunico a los futbolistas, no te las voy a comunicar a vos. Es mi responsabilidad y punto. Mañana vuelvo a trabajar con el equipo«, remarcó ante la consulta de cómo planifica elevar el nivel del Milonario.