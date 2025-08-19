Es oficial: el Diablito Echeverri deja Manchester City y jugará en Alemania

La danza de posibles destinos para Claudio Echeverri llegó a su fin y tiene nuevo club. El joven de 19 años que no tenía minutos ni posibilidad de continuidad en Manchester City, donde Pep Guardiola no lo tiene en cuenta, seguirá su carrera en Alemania.

Diablito Echeverri, quien fue incluido por Lionel Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, jugará cedido hasta el final de la temporada y compartirá plantel con Exequiel Palacios, otro futbolista surgido de las inferiores de River.

El juvenil no entraba en los planes inmediatos de Pep Guardiola y en los últimos días sonó en el radar de varios clubes europeos. El City lo quería ubicar en Girona, del City Group, mientras que Roma mostró interés con una propuesta que incluía una cláusula de compra futura, algo que no convencía al conjunto inglés.

Finalmente, la opción más firme llegó desde Bayer Leverkusen. El préstamo se cerró en cuestión de horas. Uno de los factores decisivos para el acuerdo fue que la operación no contempla opción de compra y que el club alemán se hará cargo del 100% del salario. El futbolista viajará esta misma noche, se someterá mañana a la revisión médica y luego firmará contrato para ser presentado oficialmente.

Cómo le fue a Claudio Echeverri en Manchester City

Echeverri arribó al City a principios de este año tras disputar el Sudamericano Sub-20 con la Selección Argentina. Su debut se dio nada menos que en la final de la FA Cup frente a Crystal Palace. También sumó minutos en la Premier League ante Fulham y fue titular en el Mundial de Clubes frente al Al-Ain, encuentro en el que anotó un golazo de tiro libre antes de salir lesionado en el entretiempo.

Mientras tanto, el Leverkusen atraviesa una etapa de reconstrucción tras la salida de Xabi Alonso al Real Madrid y de tres de sus figuras, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Jonathan Tah. Con Erik Ten Hag como nuevo entrenador, el campeón vigente de la Bundesliga ya comenzó la temporada con un triunfo 4-0 en la Copa de Alemania y el sábado debutará en el torneo local ante Hoffenheim.