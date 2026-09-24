¿Es real? El detrás de escena del entrenamiento de cuello de Colapinto con un Renault clásico

En el comienzo del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, el argentino Franco Colapinto compartió a través de sus redes sociales un video con el supuesto «entrenamiento» que llevó a cabo en la previa al inicio de la actividad en el trazado de Bakú.

En el video se observa al piloto de Alpine exigiendo al máximo su cuello en un gimnasio, con una polea colocada en su cabeza y atada del extremo de un clásico Renault 3, al que aparentemente el propio pilarense mueve ante el movimiento cervical y corporal. En cuestión de minutos, la escena se volvió viral y despertó todo tipo de comentarios.

Los pilotos: cuello con pesas de 5 kg en el gym.



Franco: atado a un auto tirando como si nada.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/TOh62zsm0o September 24, 2026

¿Es real? Aunque la escena generó sorpresa, todo indicaría que la secuencia no es real y que se trataría de una edición digital creada con herramientas de inteligencia artificial, tomando como base las imágenes reales de los entrenamientos que el piloto realiza para poder soportar las extremas Fuerzas G de los monoplazas de Fórmula 1.

Si bien no deja de ser una creación virtual, sabido es que los pilotos de F1 necesitan someterse a exigentes ejercicios para poder afrontar con entereza los desafíos que proponen los monoplazas y diferentes circuitos del calendario.

En el pasado se ha visto al propio Colapinto siendo sometido a brutales rutinas de entrenamientos físicos, concretamente centralizados en su cuello, a fin de poder soportar las cargas extremas de las fuerzas G en curvas y frenadas.