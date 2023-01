Escándalo en la selección de Estados Unidos: el técnico denunció chantaje por parte de la familia de un jugador

Un escándalo sacudió a la selección de fútbol de Estados Unidos. Es que el ahora exentrenador, Gegg Berhalter, denunció haber sido chantajeado por la familia Reyna durante el Mundial de Qatar 2022. Los acusados, en tanto, aseguraron ante la Federación norteamericana que el técnico tuvo episodios de violencia y desprecio en un hecho que ocurrió hace décadas.

Berhalter, por su parte, publicó un comunicado sobre un episodio que sucedió en 1991 cuando pateó a una mujer que luego se convirtió en su esposa. El DT aseguró que se trata de un hecho «vergonzoso» y que esperaba «continuar con las conversaciones con la U.S. Soccer sobre su futuro».

Aún así, la institución se hizo eco del escándalo despidió a Berhalter y nombro a un técnico interino en su lugar. «No es un buen momento para el fútbol en el país y para el equipo masculino», admitió la presidente de la Federación, Cindy Parlow Cone, que a su vez solicitó una investigación a una firma de abogados.

La polémica se convirtió en una pelea pública que involucra a Berhalter, el excapitán de la selección Claudio Reyna, Danielle Egan Reyna, Rosalind Santana Berhalter (esposa del entrenador) y a Giovanni Reyna, volante de la selección que apenas disputó 53 minutos en el Mundial de Qatar 2022.

El entrenador publicó un comunicado asegurando que durante la Copa del Mundo «una persona contactó a la USSF diciendo que tenían información sobre mí que ‘me haría caer’».

Claudio Reyna, excapitán de EEUU y actual director deportivo del Austin FC de la MLS, y su esposa Danielle admitieron en declaraciones a The Athletic y ESPN que presionaron a ejecutivos de la Federación con detalles sobre el pasado de Berhalter.

Los movimientos se produjeron después de que el entrenador le dijera a Gio Reyna, hijo de Claudio y Danielle y jugador del Borussia Dortmund, que solo tendría un papel limitado en la Copa del Mundo.

Los Reyna no revelaron los detalles a los funcionarios de US Soccer hasta el 11 de diciembre después de que Berhalter habló de un jugador no identificado que casi fue enviado a casa de la Copa del Mundo, y Gio Reyna confirmó en Instagram al día siguiente que él era el jugador.

«Intentaron aprovechar algo muy personal de hace mucho tiempo para provocar el fin de mi relación con U.S Soccer. Este es un paso difícil de dar, pero mi mujer, Rosalind, y yo queremos compartir la verdad de forma clara y directa. Esta es una historia que nos pertenece, pero esperemos que haya lecciones que puedan ser valiosas para otros», agregó el entrenador en un comunicado oficial.

«En otoño de 1991 conocí a mi alma gemela. Acababa de cumplir 18 años y estaba en mi primer año de universidad cuando conocí a Rosalind. Llevábamos saliendo cuatro meses cuando ocurrió entre nosotros un incidente que marcaría el futuro de nuestra relación», inició su relato del hecho.

«Una noche, mientras bebíamos en un bar local, Rosalind y yo tuvimos una acalorada discusión que continuó fuera. No hay excusas para lo que hice aquella noche; fue un momento vergonzoso del que me arrepiento hasta el día de hoy. Me disculpé inmediatamente con Rosalind, pero, como es lógico, no quiso saber nada de mí», relató Berhalter.

Y agregó: «Siete meses después recibí una llamada de Rosalind preguntándome si podíamos hablar en persona. Decidimos reconstruir nuestra relación. Rosalind me contó que su familia apoyaba esta decisión y que, al trabajar sobre lo sucedido».

«Desde entonces, Rosalind y yo hemos vivido juntos en cinco países y tres estados diferentes, y hemos conocido y mantenido la amistad con muchas personas maravillosas. Todas estas personas han sido testigos de la sólida relación que tenemos», sentenció.

Danielle Reyna, en tanto, indicó que le informó al director deportivo Earnie Stewart sobre el incidente de 1991 el 11 de diciembre, cinco días después de que Berhalter hizo un comentario en el HOW Institute for Society’s Summit sobre liderazgo moral y citando un jugador sin nombre, pero que claramente estaba criticando a Gio Reyna.

«Le quise dar a entender que estaba completamente enojada y devastada que puso a Gio en una terrible posición y que me sentí personalmente traicionada por las acciones de alguien que mi familia ha considerado un amigo por décadas», indicó Danielle Reyna en un comunicado el miércoles.