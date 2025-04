Escándalo en San Lorenzo: Moretti se tomó licencia y ya tiene reemplazante

San Lorenzo sigue envuelto en un fuerte escándalo por la cámara oculta a Marcelo Moretti difundida por Canal 9 y pocas horas de romer el silencio en TyC Sports, pidió licencia como presidente del club. Primero salió a la luz un video en el que recibe 25.000 dólares, en el medio hizo declaraciones y afirmó «jamás voy a renunciar» y en las últimas horas comunicó su decisión de dar un paso al costado.

Pasada la medianoche, el mandatario informó desde su cuenta de X la determinación de correrse temporalmente al puesto para el que fue electo en diciembre de 2023. «Con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana (hoy) tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro», inició.

«Me presentaré a primera hora tanto en la justicia ordinaria como en el Tribunal de Ética y disciplina del club para demostrar mi absoluta inocencia. Está licencia la tomo con el fin que la justicia investigue con absoluta tranquilidad y transparencia. San Lorenzo está por encima de todo y de todos», explicó Moretti en redes sociales.

La postura (y la presión) de AFA

Esta confirmación tiene lugar tras una jornada donde el bloque oficialista sostuvo una reunión en el estadio para definir los pasos a seguir y desde AFA habrían dejado en claro su postura de solicitarle a Moretti que deje su puesto por 90 días, con tiempo hasta este miércoles para presentarlo y con la intención de descomprimir una situación que causó gran revuelo.

Esto va en contraposición a los dichos del propio Moretti pocas horas antes en TyC Sports, que negó siquiera analizar la posibilidad de dar un paso al costado del cargo. «Yo no tengo nada que ver, yo no hice nada malo. Yo tengo la conciencia totalmente tranquila», afirmó.

«¿Cómo me voy a pedir licencia por algo que no hice? ¿Por qué me voy a pedir licencia? Yo no sé ni hice nada, no hay ningún tipo de culpabilidad. No tengo que dar explicaciones a nadie porque no hice nada malo», agregó Moretti.

Néstor Navarro asumirá la presidencia

Néstor Navarro, vice de San Lorenzo, asumirá el cargo de presidente mientras dure la licencia de Mardelo Moretti. De movida hay una complicación y es que el dirigente vive en Punta del Este y volvería al país en las primeras horas del jueves.

A fines del año pasado, Navarro se hizo cargo de encabezar el Departamento del Fútbol, luego de la ruptura entre Moretti y Néstor Ortigoza, quien tiempo más tarde terminó con una denuncia por violencia de género. Además, el vice tuvo injerencia en la reestructuración económica y financiera del club.

Navarro asumirá en reemplazo de Moretti. (Gentileza)

Previo a las elecciones de 2023, Navarro no contaba con antecedentes como dirigente en el club, ya que hasta ese entonces había estado involucrado íntegramente en el plano empresarial; donde se destacaba el rubro ganadero. Pese a ello, ocupó el puesto de primer vicepresidente en la lista de Boedo en Acción que logró el triunfo con el 36% de los votos y que consagró a Moretti como máximo mandatario.

Luego de un 2024 donde colaboró económicamente, pero con un perfil bajo, lo cierto es que no estuvo en el día a día de la gestión, ya que al vivir en Punta del Este asistió a una sola reunión de Comisión Directiva.