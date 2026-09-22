Estaría encaminada la renovación de Lionel Scaloni como técnico de la Selección Argentina

Más allá de las dudas post Mundial de Fútbol 2026, luego del cimbronazo ante España y las declaraciones del propio protagonista, todo estaría encaminado para que Lionel Scaloni renueve su contrato como técnico de la Selección Argentina de Fútbol.

«Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo«, habían sido las expresiones del santafesino luego de la Copa del Mundo, lo que despertó un sinfín de dudas y especulaciones con que, luego de diciembre, cuando vence su contrato, podría dar el portazo.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió desde la AFA que las negociaciones van por buen camino para que el DT campeón del mundo en Qatar 2022 pueda continuar al mando del combinado albiceleste, prolongando así un proceso que se inició hace más de ocho años.

El nuevo vínculo sería por dos años, hasta la Copa América 2028, con la opción de extenderla por dos más y llegar hasta al Mundial 2030, que sería el tercero en su cuenta personas tras haber asumido en 2018, luego del torneo disputado en Rusia, donde fue ayudante de Jorge Sampaoli.

Días atrás, en su primera aparición pública oficial tras el partido ante España en Nueva Jersey, Scaloni dejó la puerta abierta a la posibilidad citada: «Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros«, había contestado el técnico en referencia a lo difícil que será repetir o igualar lo hecho junto al seleccionado en estos años.

A la espera de la oficialización, Scaloni dirigirá los próximos tres amistosos de la Albiceleste: frente a Bolivia el 30, contra Burkina Faso el 3 y Benín el 6, que será la despedida de Lionel Messi. En vistas de su continuidad, el propio técnico elaboró una lista de convocados que da indicios de la renovación que se vendría.