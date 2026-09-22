Hotesur y Los Sauces: el fiscal Diego Velasco pidió unificar los juicios

El fiscal federal Diego Velasco presentó este martes un recurso ante la Cámara Federal de Casación para solicitar que las causas Hotesur y Los Sauces sean unificadas y juzgadas en un único debate. El pedido apunta a revertir la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, que resolvió desdoblar los procesos contra la expresidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros acusados.

El fiscal apeló el desdoblamiento de Hotesur y Los Sauces y pidió un solo juicio

Los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni habían sostenido que ambas causas mantienen “objetos procesales distintos”, pese a compartir un marco histórico, algunos imputados y elementos probatorios.

Velasco cuestionó esa decisión y advirtió que la separación “fragmenta el juzgamiento de maniobras” que se encuentran “entrelazadas”. Según el fiscal, el desdoblamiento afecta la posibilidad de reconstruir de manera integral los hechos investigados, producir prueba común y valorar conjuntamente elementos vinculados.

Además, señaló que la cuestión no fue discutida durante la audiencia preliminar del 4 de septiembre, cuando se habían establecido los lineamientos para tramitar ambos expedientes dentro de un mismo proceso.

El juicio por Los Sauces está previsto para comenzar el 23 de octubre, mientras que el debate por Hotesur fue fijado para el 19 de marzo de 2027. Velasco advirtió que comenzar un juicio antes de que se resuelva su recurso podría generar un perjuicio difícil de reparar y pidió que ambos debates se realicen este año.

Hotesur investiga presunto lavado de activos vinculado con negocios hoteleros y fondos provenientes de obra pública. Los Sauces analiza una hipótesis de asociación ilícita y lavado mediante operaciones inmobiliarias y hoteleras.

Con información de NA