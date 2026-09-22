Homenaje al Indio Solari en Roca: buscan reunir 75 baterías al mismo tiempo en el Skatepark

«Quien lleva el ritmo es el corazón de la banda. En este caso, el desafío es que todos mantengamos y sintamos el mismo pulso para llevar los temas adelante. Sentir tantas baterías juntas es una experiencia física muy gratificante», destacó el docente del taller de Formación de Bateristas de «Espacio Percusión», haciendo alusión a la nueva edición del Encuentro Masivo de Bateristas que se llevará adelante en el skatepark de Roca el próximo sábado 17 de octubre.

En esta ocasión, decenas de músicos se reunirán para tocar al mismo tiempo canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como homenaje al Indio Solari.

La convocatoria está abierta a bateristas de Roca, el Alto Valle y otras localidades. La organización se propone llegar este año a las 75 baterías en escena. El evento será gratuito y se desarrollará de 10:30 a 15:30 en el sector del skatepark ubicado en Gelonch y Don Bosco.

Así nació el Encuentro Masivo de Bateristas

La propuesta surgió desde «Espacio Percusión», una academia privada dedicada a la enseñanza de distintos instrumentos de percusión que funciona en la Sala Quime Quipan (Alfredo Palacios 2448).

Gastón, explicó que la idea nació a partir de los encuentros mensuales que realiza con sus alumnos y de una referencia que encontró en las redes sociales, «Rockin’1000», el proyecto italiano que reúne a cientos de músicos para interpretar canciones de manera simultánea.

«Vi que hacen canciones en estadios con mil músicos: un montón de baterías, bajistas, guitarristas y cantantes. Entonces dije: me gustaría que eso pase acá, me gustaría que pase en Argentina ¿Pasa? No. Me tengo que ir hasta otro lado, viajar hasta el otro lado del mundo para poder vivirlo ¿Cómo puedo hacerlo de alguna manera reduciéndolo aunque sea a la batería?», recordó.

A partir de esa pregunta, decidió adaptar el formato a una escala local y concentrarlo en un solo en la batería. Así nació el Encuentro Masivo de Bateristas.

La primera edición estuvo dedicada a Gustavo Cerati y Soda Stereo y reunió a 33 bateristas. En 2025, el homenaje fue para Charly García y la convocatoria creció hasta alcanzar las 58 baterías en escena.

Homenaje al Indio Solari: ¿Cómo se pueden inscribir nuevos bateristas?

Para esta tercera edición, el repertorio estará dedicado al Indio Solari y Los Redonditos de Ricota. Los participantes interpretarán «Todo un Palo», «El Pibe de los Astilleros», «Un Ángel para tu Soledad», y «Ji ji ji», detalló Gastón.

La particularidad del encuentro es que se realizará además una producción audiovisual que será subido a Youtube. Las baterías serán registradas junto a una banda en vivo integrada por Horacio «El Chori» Castro en voz, Francisco Nieto y Pablo Ray en guitarras, Javier Lami en bajo y Emma Nahuelanca en saxo.

«Lo que hacemos es una grabación de vivo, entonces necesitamos que los bateristas estudien y puedan formarse con la canción para poder tocar en el momento», explicó Gastón.

Por eso, quienes se inscriban reciben material de preparación a través de un grupo de WhatsApp. Allí se comparten tutoriales, pistas sin batería y partituras para que los participantes puedan estudiar los temas previamente y llegar al encuentro con una base común.

La convocatoria ya comenzó y, según contó, durante el primer día se alcanzaron unas 30 inscripciones. El objetivo de la organización es superar las cifras de las ediciones anteriores y llegar a las 75 baterías.

La actividad no tendrá costo para los músicos ni para el público. Quienes quieran participar deberán completar un formulario de inscripción y tendrán tiempo de anotarse hasta el 10 de octubre. La convocatoria se encuentra disponible a través de las redes sociales de Espacio Percusión, en Instagram y Facebook. También se puede solicitar el formulario por WhatsApp al 2984-668863 o comunicarse con Espacio Percusión al 2984-348025.

Una iniciativa que se replica en otras ciudades

Desde el primer encuentro, los organizadores fueron generando contactos con propuestas similares de otras ciudades. Este año hubo encuentros de bateristas en Bariloche, Viedma y Bahía Blanca, entre otras localidades, y músicos de esos espacios prevén acercarse a Roca.

«Lo lindo de esto es que empezó a despertar varias chispas y varias llamas en los alrededores. Pudimos tejer redes y conexiones con los organizadores de cada lugar», señaló.