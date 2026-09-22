Alerta por estafa: falsos contactos piden datos a postulantes del programa Emplea Neuquén

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén alertó sobre maniobras de fraude que buscan robar contraseñas a los postulantes del programa Emplea Neuquén. Desde el organismo recordaron que los trámites oficiales no exigen códigos de validación por vías informales.

Las autoridades emitieron una advertencia urgente para frenar la entrega de contraseñas e información privada a terceros.

Cómo operan los falsos gestores que buscan robar datos personales en Neuquén

Desde la cartera provincial indicaron que recibieron denuncias sobre personas que dicen representar al Estado y solicitan datos privados con la excusa de completar los trámites del programa.

Frente a esta maniobra, los funcionarios recordaron que la registración es directa y gratuita. Por eso, la gestión provincial recomendó no compartir contraseñas, códigos ni documentación ante llamados o mensajes sospechosos.

El Gobierno neuquino advirtió sobre falsos gestores que piden contraseñas y datos personales a los postulantes de Emplea Neuquén.

En caso de dudas, los vecinos registrados deben dirigirse únicamente a las plataformas oficiales del Ejecutivo neuquino. El organismo remarcó la importancia de verificar los canales digitales antes de enviar información.

Los beneficios y servicios que ofrece la plataforma laboral en la provincia de Neuquén

La herramienta Emplea Neuquén consiste en un sistema público diseñado para conectar la demanda laboral con las búsquedas activas. La red conecta postulantes de la provincia con empresas locales.

La iniciativa contempla programas de apoyo temporal y orientación para favorecer la inserción en el mercado formal. Además, la plataforma estatal dispone de talleres de capacitación técnica para elevar las condiciones de empleabilidad.

El servicio está destinado de forma exclusiva a personas mayores de edad que certifiquen domicilio real en la provincia. La intermediación laboral busca agilizar la contratación en los distintos sectores productivos.