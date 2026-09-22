La opinión de especialistas cripto sobre la declaración jurada de Adorni y su fortuna de casi US$ 600 mil en bitcoin

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó las explicaciones formales ante el juez Ariel Lijo para justificar inconsistencias patrimoniales por 43 millones de pesos y 400 mil dólares. La defensa basó su estrategia legal en la existencia de un capital informal cercano a los 600 mil dólares, el cual provendría de liquidaciones de bitcoin concretadas de forma previa a su asunción en el Poder Ejecutivo. En el escrito, Adorni y su familia declaró que, con esos fondos en efectivo, financiaron sus viajes al exterior y millonarias compras inmobiliarias.

La justificación técnica expuesta en los tribunales federales despertó las alarmas de expertos en informática y finanzas. A través de X (ex Twitter), especialistas cripto analizaron los registros públicos en la cadena de bloques y plantearon interrogantes concretos sobre la viabilidad de las operaciones. Al revisar los historiales de las billeteras, detectaron omisiones en la declaración jurada e interacciones con entidades corporativas internacionales que contradicen de lleno el relato oficial de intercambios físicos y totalmente anónimos en la vía pública.

A las dudas técnicas, se sumaron contradicciones temporales y fiscales dentro del expediente judicial. Diversos registros audiovisuales exponen al exfuncionario con un total desconocimiento del mercado digital en la misma época en la que hoy asegura inversiones de fortunas.

A su vez, los registros difundidos por Infobae registran alteraciones con respecto a las presentaciones ante la Oficina Anticorrupción: principalmente, en deudas bancarias millonarias y presuntos préstamos familiares.

Qué declaró Adorni sobre sus bitcoin en Comodoro Py

Luego de quedar al borde de violar la prórroga, el exfuncionario justificó sus gastos inmobiliarios a través de la liquidación de activos digitales por un total exacto de 591.544,61 dólares. El abogado Matías Ledesma presentó un escrito de 78 carillas donde asegura que las ganancias ocurrieron en ocho billeteras virtuales entre los años 2017 y 2018. «Se trata, en consecuencia, de un activo preexistente al ejercicio de la función pública», afirmó el letrado en el documento entregado al fiscal Gerardo Pollicita.

La estrategia legal sostiene que las transacciones ocurrieron mediante encuentros personales, siempre en espacios públicos y con entrega de dinero en efectivo. «Los dólares así percibidos fueron parte reinvertidos bajo la misma modalidad y luego conservados por mi asistido y su cónyuge por fuera del sistema bancario, en su domicilio», explicó el defensor para justificar la absoluta falta de trazabilidad bancaria en el patrimonio familiar.

Con esos billetes físicos, el matrimonio pagó viajes de lujo a Aruba, a España y al hotel Llao Llao. Además, Adorni financió el departamento de la calle Miró en Caballito y su vivienda en el country Indio Cuá, los cuales fueron adquiridos mientras era funcionario público.

Sobre este último inmueble, el exjefe de Gabinete desmintió al contratista Matías Tabar, quien declaró bajo juramento un cobro de US$245.929 por las refacciones. La defensa retrucó que fue un desembolso de solo 175 mil dólares, que provinieron de sus ahorros personales, y acusó al testigo de falsear la planilla con cifras irreales.

Para probar la propiedad de las ocho cuentas utilizadas en el pasado, la defensa entregó un sobre lacrado con las claves privadas a un escribano público. En este sentido, la defensa de Adorni argumentó que la sola tenencia de las contraseñas demuestra de manera indudable la titularidad de los fondos, pese a que estas carteras de autocustodia carecen de nombres o registros de identidad formales.

El recorrido cripto de Adorni analizado por especialistas

El especialista en blockchain e ingeniero de datos, Fernando Molina, expuso contradicciones sobre los intercambios en espacios públicos. «Adorni declaró que se encontraba con desconocidos que le vendían Bitcoin en lugares públicos por seguridad y les entregaba el dinero en efectivo«, introdujo el experto. Molina revisó los movimientos de la red y detectó una anomalía logística: «En junio del 2017, en unas de las wallets declarada, se ve una transferencia de 40 BTC con un valor de 110 mil dólares«. Ante este dato, lanzó una conclusión tajante: «Adorni se habría juntado con un desconocido en la vía pública y le habría entregado un paquete con 110 mil dólares para comprar Bitcoin».

A estas observaciones se sumó el programador Maximiliano Firtman con otra revelación millonaria. «¿Adorni olvidó declarar 62 mil dólares?», alertó el especialista. Explicó que los poseedores de la criptomoneda original recibieron cantidades idénticas de activos paralelos tras una división de la red. «Las billeteras que declaró Adorni son de la era pre-fork y algunas tenían saldo de BTC al momento de la bifurcación», detalló.

El experto advirtió transferencias ocultas al juzgado en estos activos alternativos. «Vendió el 5 de agosto de 2017 por la tarde los BTC según su declaración, pero al ratito también parece que transfirió los BCH de esas 4 billeteras», especificó. Ese movimiento representa un capital elevado que no figura en la documentación judicial. «A los precios vigentes en la fecha de venta serían entre 21 y 26 mil dólares», calculó, y agregó salidas por «unos 3000 dólares extra» en la red Bitcoin Gold.

Firtman planteó distintos escenarios sobre el dinero faltante. Si las transacciones derivaron en dinero físico bajo anonimato, estimó «unos 24 a 30 mil dólares que ayer no declaró». No obstante, aclaró que la ganancia «sube a unos 64 mil dólares» si el funcionario consolidó los activos en una plataforma de intercambio semanas después, e incluso «podría haber llegado a 435.000 dólares» si ejecutó la venta en los valores máximos históricos.

Ante el silencio oficial sobre estas monedas, Firtman trazó dos hipótesis. «Si eran suyas las billeteras, sabía perfectamente que esas cripto alternativas existían porque también las transfirió», dedujo. En contraposición, postuló «la hipótesis del mal pensado», la cual sugiere «que no eran sus billeteras» o que el exvocero «no sabe de cripto».

«Fuente: blockchains de BTC, BCH y BTG con las wallets presentadas por Adorni. Los precios son aproximados porque al tratarse de presuntas ventas P2P o con exchange sin saber cuál no podemos determinar la cotización exacta que se pudo usar para la transacción», aclaró.

A principios de junio, poco tiempo antes de su renuncia, el propio exjefe de Gabinete expuso en diálogo con La Nación que posee los respaldos originales de sus inversiones pasadas. «Me llevó un tiempo encontrar esa documentación», reconoció, aunque de inmediato aclaró: «Yo sabía que la tenía. Yo hice un millón de operaciones con criptomonedas«.

Durante la entrevista, el funcionario ratificó su narrativa cronológica. «Yo empecé a incursionar en el 2013 y empiezo a invertir fuerte en el 2014«, aseveró. Para respaldar sus palabras, leyó movimientos exactos frente a las cámaras. «En agosto de 2017, compré 13 Bitcoins a 3.356 dólares. Después, unos días después, compro un Bitcoin más por 3.330 dólares«, enumeró. Luego, confesó pérdidas en el tramo final de sus intercambios. «Liquido el total de la billetera, que eran los cinco Bitcoins restantes, en 6.845. Bueno, acá se dio justo que es una billetera donde en la última compra pierdo, porque compro a 7.200 y vendo a 6.800», relató.

Al abordar las irregularidades fiscales detectadas por la justicia, Adorni admitió el origen informal de los fondos. «Esto es un ahorro nuestro que estaba en negro», blanqueó. Acto seguido, asumió la responsabilidad absoluta por las anomalías en sus planillas y reconoció que arrastra el error desde sus etapas previas a la función pública. «Por supuesto que cometí un error, de hecho voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa», expresó.

Tras la transmisión de la entrevista, Fernando Molina apuntó de lleno contra los papeles exhibidos en el canal de televisión. «Adorni mostró una Paper Wallet de Bitcoin, típico del 2013-2016», detalló el analista. Explicó que el formato poseía una dirección pública a la izquierda con la leyenda «Load & Verify» y una clave privada a la derecha bajo la palabra «Spend».

Con este panorama técnico, Molina sembró dudas sobre la veracidad de la prueba. «¿Y si Adorni eligió una wallet cualquiera de la blockchain que más o menos le quedará bien para justificar su declaración en fechas y montos?», cuestionó. También reclamó la intervención de los tribunales federales. «La justicia debería pedirle que demuestre que es el dueño ¿no?», exigió. Además, proyectó posibles problemas en el expediente si la defensa opta por desechar la evidencia: «¿Y si Adorni dice que después de vaciar esa wallet rompió el papel que mostró ayer con la clave privada y no puede acceder más a esa wallet?». Su evaluación del descargo mediático resultó letal para el funcionario: «¿Será que preparó el terreno para la excusa más falopa de la historia?».

Por último, el experto contrastó el capital declarado en televisión por el jefe de Gabinete con la realidad financiera del mercado en 2014. «Solo un 2,86 por ciento de todas las wallets poseía BTC por más de 10 mil dólares», graficó, para luego añadir que apenas «un 0,48 por ciento poseía más de 56 mil dólares». Con estas cifras, dejó en evidencia la rareza de las afirmaciones oficiales sobre inversiones de 200 mil dólares en etapas tempranas de adopción. «El promedio de tenencias de BTC en el 2014 era de 2.378 dólares o 4.22 BTC», sentenció de manera definitiva.

Cuadro sobre tenencias de bitcoin en 2014. Fuente: Fernando Molina (X).

Qué decía Adorni sobre bitcoin antes de ser funcionario público

Luego de que el funcionario afirmara en una reciente entrevista televisiva que su fortuna proviene de inversiones tempranas en criptomonedas, salieron a la luz varios videos que desdicen por completo su propia línea de tiempo. Inmediatamente, en redes sociales se viralizó una charla virtual sobre finanzas transmitida en el 2020, donde Adorni relató su primer contacto real con este ecosistema. En esa exposición, reconoció que su acercamiento inicial se dio cuando el Bitcoin rondaba los seis mil dólares, una cotización que el activo recién alcanzó por primera vez en octubre de 2017.

Durante la exposición organizada por una billetera digital difundida por Infobae, el funcionario detalló ante la audiencia cómo descubrió la criptomoneda gracias a la actitud de unos alumnos mientras dictaba una clase de finanzas públicas.

Entro a dar una clase y veo a un pibe con dos alrededor con una notebook, como muy atentos y les digo: ‘¿Che, qué estás haciendo?’. ‘Compré Bitcoin’. Yo no estaba muy metido en el tema. Y le digo: ‘¿Y qué estás haciendo?’, porque la verdad que no entendía«, se lo escucha decir en el video.

"Hace cinco o seis años yo no estaba muy metido en el tema"



En el 2021, durante una charla en Lemon, Manuel Adorni afirmó "hace muchos años el Bitcoin estaba U$S 6000", sus alumnos "compraron" y "todas las clases el debate era cuánto estaba". pic.twitter.com/yLQ9DDnFS3 — Corta (@somoscorta) June 11, 2026

El relato continuó con una anécdota en la que confesó haber juntado unos siete mil dólares entre varios estudiantes para experimentar y monitorear, clase a clase, si efectivamente iban a perder todos sus ahorros o no.

“Pusimos entre todos, juntamos siete mil dólares y lo íbamos monitoreando, pero era impresionante, porque todas las clases, el debate era cuánto estaba el bitcoin y si el bitcoin efectivamente los iba a hacer perder todos los ahorros o no. Terminó la cursada y terminaron ganando, no sé, qué sé yo, el 10%, pero, pero ya desde hace cinco años yo empecé a topar cuando no había la facilidad que hay hoy para operar, porque hace cinco años no estaban todas las aplicaciones que hay hoy”, acotó.

Asimismo, comentó que hacía seis ó siete meses había empezado a aceptar pagos de publicidad en redes de criptomonedas: «Se ve que el mundo avanza, pero el mundo está bancarizado y el mundo tiene otra cultura financiera. En Argentina me parece que todavía, todavía hay que trabajar en esa maduración».

A este video, se reveló otro registro de Adorni en una charla virtual hablando de Bitcoin en octubre 2022, el cual fue replicado por el propio ex presidente, Alberto Fernández.

«Después, vos me decís, che, bueno, ¿y Bitcoin? ¿Es una burbuja? ¡Qué sé yo! No sé. A mí lo que me parece de Bitcoin es que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado, ¿no? Un día que alguien tenga para vender y del otro lado no haya nadie que quiera comprar. Bueno, veremos«, sentenció.

En 2022 el Jefe de Gabinete “No veía a BITCOIN como inversión”. Pero ahora nos dice que junto medio millón de dólares invirtiendo en BITCOIN siete años antes.



PIEDRA LIBRE PARA PAVORNI 🦃!!! GAME OVER!!!



La mentira tiene patas cortas…como su jefe. pic.twitter.com/sLxSeF6OZA — Alberto Fernández (@alferdez) June 11, 2026

Los cambios de Adorni en su declaración jurada

La compulsa entre los documentos fiscales entregados a la Oficina Anticorrupción en junio de 2026 y las planillas presentadas en septiembre ante los tribunales de Comodoro Py expone severas inconsistencias en la justificación patrimonial del exjefe de Gabinete. El análisis de los archivos revela discrepancias en los orígenes de los fondos, omisiones de pagos y diferencias sustanciales en las valuaciones inmobiliarias.

En la declaración jurada anual correspondiente al ejercicio 2025 ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario consignó la tenencia de 388.961,52 dólares en efectivo al inicio de ese año bajo la justificación genérica de venta de activos. En paralelo, el documento entregado en Comodoro Py detalla que esa cifra exacta representa el saldo al 31 de diciembre de 2024, tras una cadena de deducciones sobre un total inicial de 513.000 dólares ahorrados a fines del año 2023. A su vez, el escrito judicial atribuye el capital originario a la venta de criptomonedas entre los años 2017 y 2018 por un monto de 591.544,61 dólares.

El informe de la Oficina Anticorrupción registra deudas al inicio del año 2025 con Silvia Pais por 16.109.000 pesos y con la sucesión de Norma Zuccolo por 18.122.625 pesos. Estas obligaciones financieras desaparecen por completo de la lista de deudas al cierre de ese mismo ejercicio fiscal. Sin embargo, la planilla de ahorros en dólares presentada a la Justicia para todo el año 2025 omite cualquier egreso de dinero destinado a la cancelación de esos millonarios pasivos familiares.

La declaración ante la agencia gubernamental evidencia un salto abrupto en el pasivo total, con un paso de 92.440.268,79 pesos al inicio de 2025 a 317.312.719,68 pesos al final de ese año. Este incremento incluye nuevas deudas vinculadas a la moneda estadounidense con cuatro particulares por más de 235 millones de pesos en total. Ninguno de estos ingresos de capital figura en la reconstrucción del flujo de dólares del año 2025 entregada a los tribunales federales.

Las discrepancias también abarcan las valuaciones patrimoniales. El organismo anticorrupción recibió la declaración de un departamento con cochera con fecha de ingreso al patrimonio el 24 de noviembre de 2025, valuado en 255.844.500 pesos por la mitad de la titularidad. Frente al juzgado, la defensa justificó la compra del inmueble ubicado en la calle Miró 546 con un pago de apenas 30.000 dólares durante el ejercicio 2025.

Además, el exfuncionario declaró en el mes de junio la incorporación de bienes por herencia por un valor de 73 millones de pesos. En claro contraste, la justificación de septiembre expone un ingreso de 50.000 dólares bajo el concepto de venta de un inmueble heredado durante el año 2025.

Finalmente, las fechas de inversión carecen de correlato temporal en ambas dependencias oficiales. El exvocero declaró ante la Oficina Anticorrupción el ingreso de una propiedad en el country de Exaltación de la Cruz el 15 de noviembre de 2024. En oposición a este dato, el documento de Comodoro Py fragmenta los costos en esa locación, con un registro de 55.000 dólares para la obra de Indio Cuá en 2024 y otro fuerte desembolso de 120.000 dólares para idéntico fin durante el transcurso del año 2025.