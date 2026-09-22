Neuquén ya tiene a sus representantes para el festival nacional del malambo en Laborde 2027

La delegación que representará a Neuquén en la edición 59° del festival nacional del malambo que se realizará en Laborde, Córdoba, ya fue elegida. El malambista Franco Pereira fue seleccionado como campeón provincial y encabezará a los representantes neuquinos. La delegación cumplió la instancia del Pre Laborde que se hizo en Plaza Huincul.

La competencia será en enero de 2027 en la ciudad cordobesa que recibe a bailarines de la mayoría de las provincias argentinas.

Por tercer año consecutivo, Plaza Huincul, se transformó en la sede el Pre Laborde, la instancia que permite la selección de bailarines en diferentes categorías que competirán en el festival nacional que reune a los mejores en el rubro malambo, baile y canto. El delegado regional es Martín Sandoval.

El jurado de danzas estuvo integrado por la profesora y bailarina, Débora Soto de Cutral Co y Matías Gallardo, el último campeón de malambo 2026 que reprensentó a Buenos Aires. Después de la evaluación el 1° lugar le valió a Franco Pereira; Nahuel Pizarro fue elegido en la categoría juvenil especial; Tahiel Pizarro en juvenil; Yerko Zúñiga en menor y Adán Escurra en infantil.

La pareja tradicional que representará a Neuquén está integrada por Maia Paredes y Saúl Ceballos. En conjunto de danza la elección fue para la compañía de Danza Zapala.

El representante en el rubro malambo mayor y los músicos (Fotos: gentileza)

En el rubro música, el jurado lo constituyeron Matías Rivas de Neuquén y Cristian Capurelli, de Buenos Aires, con la locución de Lorenzo Lorente. En la categoría solista de canto fue elegida Rocío Zalazar; en dúo de canto la selección fue para Epuyén – Morales; en solista instrumental el representante es Matías Hermosilla y en conjunto instrumental Díaz, Campos, Campos.

El recitador gauchesco será Leandro Omar Lillo y Hugo Fuentes en la categoría malambo veterano. Durante toda la jornada de esta edición que se desarrolló en el club Plaza Huincul del barrio Central, pasaron los inscriptos -tanto solistas como dúos y conjuntos- a partir de las 11 y hasta la noche.

Hubo una apertura oficial, a la que concurrieron el intendente Claudio Larraza, la secretaria de Cultura de Provincia, María José Rodríguez, más las autoridades locales y el público que acompañó a los participantes.

El festival nacional de malambo está constituido como el de mayor prestigio a nivel nacional en esta disciplina y reune, año tras año a bailarines que representan a las danzas tradicionales folklóricas y que consagra a los mejores del país. Los primeros días de enero de 2027 partirá la delegación rumbo a Córdoba.