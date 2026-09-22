Femicidio de Estefanía Civardi en Bariloche: un jurado popular juzgará al policía acusado por el crimen

La causa por la muerte de Civardi quedó habilitada para ser debatida ante un jurado popular. Foto Alfredo Leiva.

Rubén Emerson Marín, exefectivo de la Policía de Río Negro, será juzgado por un jurado popular por el femicidio de Estefanía Civardi, ocurrido el 30 de julio de 2025 en Bariloche. La Fiscalía lo acusa de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el empleo de un arma de fuego, una calificación que prevé prisión perpetua.

El pase a juicio fue dispuesto durante la audiencia de control de acusación realizada este martes. La fiscal Sofía Ocampo y el fiscal jefe Martín Lozada sostuvieron la acusación y presentaron la prueba que pretenden producir durante el debate. La querella adhirió tanto a la descripción del hecho como a la calificación legal y a la evidencia ofrecida.

La defensa cuestionó la acusación y planteó que el contexto de violencia de género debía ser descripto con mayor precisión. Solicitó corregir los aspectos que consideró insuficientes y, de manera subsidiaria, pidió el sobreseimiento.

La Fiscalía sostiene que utilizó su arma reglamentaria

Según la acusación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 30 de julio de 2025, en el interior de la vivienda de Civardi. La Fiscalía sostiene que Marín, integrante de la Policía de Río Negro en aquel entonces, efectuó un disparo a corta distancia con su arma reglamentaria calibre 9 milímetros.

Ese disparo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, provocó la muerte de la mujer. Ocampo y Lozada ubicaron el episodio en el marco de una relación de noviazgo reciente y sostuvieron que existía un contexto de violencia de género.

Durante la audiencia se admitieron pruebas forenses, balísticas, genéticas y registros de dispositivos electrónicos. Foto Alfredo Leiva.

Durante la audiencia, la Fiscalía planteó que la investigación reunió distintas evidencias para reconstruir la secuencia. Entre ellas se encuentran informes forenses, estudios balísticos y genéticos, análisis de dispositivos electrónicos y comunicaciones, registros de cámaras de seguridad, inspecciones realizadas en el domicilio y una reconstrucción del hecho.

Prisión preventiva hasta el final del debate

La Fiscalía pidió que el imputado continúe con prisión preventiva hasta la finalización del juicio. El planteo se fundamentó en la persistencia de los riesgos procesales, la necesidad de resguardar a las personas que deberán declarar y la expectativa de pena correspondiente a la acusación.

El juez de juicio Sergio Pichetto hizo lugar al pedido y extendió la medida cautelar hasta que concluya el debate.

A partir de un planteo de la defensa relacionado con el lugar de alojamiento, el magistrado dispuso además que se evalúe prioritariamente la posibilidad de que el imputado permanezca en Bariloche, siempre que estén garantizadas las condiciones de seguridad necesarias. La medida busca facilitar el ejercicio de su defensa.

Ahora deberán organizar el juicio popular

Con la acusación controlada y la prueba admitida, resta que la Oficina Judicial de Bariloche fije la fecha del debate y organice la conformación del jurado popular. En Río Negro, estos juicios se realizan con participación ciudadana: para cada proceso se sortea un grupo de potenciales jurados a partir de las listas elaboradas desde un padrón y luego se realiza una audiencia de selección para conformar un jurado imparcial.

Un jurado popular está integrado por 12 miembros titulares y un mínimo de 4 miembros suplentes, haciendo un total de al menos 16 personas presentes durante el debate. La conformación de este tribunal debe cumplir obligatoriamente con el requisito de paridad de género, lo que significa que los 12 integrantes titulares deben estar compuestos por 6 hombres y 6 mujeres.

El jurado recibe durante el debate los testimonios, pericias, documentos y demás pruebas producidas, además de los alegatos de las partes. Un juez técnico es quien explica las reglas jurídicas que deben aplicar, mientras que los ciudadanos deben decidir sobre la responsabilidad penal a partir de lo que escuchan y observan durante el juicio.

En los casos que llegan a este sistema, el jurado delibera en forma secreta y emite un veredicto sobre la culpabilidad o absolución. Cuando existe un veredicto condenatorio, la segunda etapa del proceso queda a cargo de un juez técnico, que determina la pena. En una causa cuya acusación prevé prisión perpetua, el esquema corresponde al juicio por jurados.