Tras el avance de la revocatoria, Marcelo Román y tres concejales cruzaron denuncias penales en Allen

Mientras el proceso de revocatoria contra el intendente de Allen, Marcelo Román (LLA), transita su segunda semana de recolección de firmas, el conflicto entre el jefe comunal y el Concejo Deliberante sumó un nuevo capítulo en la Justicia. El pedido fue presentado por la vecina Silvina Cantero el 22 de mayo, con 3.111 firmas, y tras el control realizado por el cuerpo legislativo se habilitaron cinco libros para una nueva etapa de avales.

En esta segunda instancia, que se extenderá hasta el 9 de octubre, se necesitan 4.579 firmas, equivalentes al 20% del padrón municipal utilizado en las elecciones de 2023, para que el proceso avance hacia un Referéndum Popular. En paralelo, Román presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en las planillas que dieron origen al pedido, mientras que tres concejales denunciaron al mandatario por el presunto desvío de intereses generados por regalías hidrocarburíferas.

Román denunció presuntas irregularidades en las firmas que dieron origen al inicio de la revocatoria en Allen

El intendente de Allen, Marcelo Román informó en sus redes sociales que se presentó ante la Fiscalía Descentralizada de Allen y denunció a quienes resulten responsables por la presunta falsificación y uso de documentación falsa vinculada a las 104 planillas presentadas por la vecina Silvina Cantero ante el Concejo Deliberante.

En su escrito menciona los artículos 292, 293 y 296 del Código Penal y pide que se determine quiénes pudieron haber intervenido en la eventual falsificación o utilización de esos documentos.

La presentación se relaciona directamente con uno de los cuestionamientos que Román planteó durante el trámite de la revocatoria. El intendente sostiene que existen firmas que no corresponderían a personas empadronadas, otras que no serían legibles y posibles irregularidades en las planillas. El Concejo Deliberante, en cambio, informó que realizó su propio control y consideró válidas 2.345 firmas sobre las 3.111 presentadas inicialmente.

Román también volvió a cuestionar el procedimiento seguido por el cuerpo legislativo y señaló que durante el trámite no tuvo acceso a las planillas originales. En su publicación sostuvo que la decisión de continuar con la revocatoria se tomó sobre documentación que, según su denuncia, podría contener firmas o datos falsificados. La investigación deberá determinar si existieron irregularidades y, en ese caso, quiénes serían responsables.

La acusación de los concejales por las regalías

En paralelo, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, y los concejales Guillermo Pennesi y Agustina Sánchez presentaron una denuncia penal contra Román. La acusación apunta al manejo de los intereses y rendimientos financieros generados por fondos provenientes de regalías hidrocarburíferas y plantea que habrían sido derivados hacia gastos corrientes del Municipio.

La denuncia sostiene que los intereses obtenidos por colocaciones financieras de fondos de regalías fueron transferidos a la cuenta operativa municipal destinada al pago de sueldos.

Los concejales consideran que esos recursos mantienen la afectación específica de las regalías y que su utilización para gastos corrientes podría configurar los delitos de malversación de caudales públicos, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el escrito, Figueroa, Pennesi y Sánchez también hacen referencia a una investigación penal previa contra Román. Señalan que el 18 de junio de 2026 se realizó una audiencia de formulación de cargos en otro legajo y sostienen que el nuevo planteo estaría relacionado con el manejo de recursos municipales. Además, atribuyen relevancia a una nota del Tribunal de Cuentas Municipal que, según la denuncia, había advertido sobre el tratamiento de los intereses de las regalías.

La presentación de los concejales solicita distintas medidas de prueba para determinar el recorrido de los fondos. Entre ellas, pide información sobre los movimientos de la cuenta de regalías y de la cuenta operativa destinada a sueldos desde el 10 de diciembre de 2023, además de una pericia contable e informática para establecer los intereses generados y las eventuales transferencias.