Los neuquinos Silva y Arca debutaron en los Juegos Sudamericanos con una buena actuación en tiro con arco

Los neuquinos Esteban Silva y Wanda Arca iniciaron su participación en los Juegos Suramericanos 2026. En el Hipódromo Óvalo de Rosario, los representantes regionales compitieron en la categoría masculina y femenina de recurvo, respectivamente, y por equipos.

En el primer día de la disciplina, la actividad comenzó a las 9:00 y se extendió hasta las 12:00. Cada participante disparó 72 flechas a una distancia de 70 metros. En individual masculino, la prueba contó con un total de 31 participantes y Silva finalizó en la 8° posición con 642 puntos. Jugará los 16avos de final el jueves a las 15:15 ante el peruano Diego Fernández, que terminó en el 25° lugar.

Por otro lado, en la categoría equipo masculino, el oriundo de Plottier junto a Damián Jajarabilla y Matías Noriega finalizaron en la 5° posición de 9 países en total. Por los cuartos de final se enfrentarán mañana desde las 09:45 a Venezuela.

Wanda Arca fue una de las 25 participantes del individual femenino. La arquera de 35 años culminó 15° con un total de 522 y se medirá el jueves desde las 09:15 ante la compatriota María Giudice, que fue 18°. Por equipos junto a Giudice y Alma Pueyo posicionaron a Argentina en la 4° colocación. En cuartos de final tendrán un duro duelo el miércoles a las 09:45 contra Panamá, que terminó 4°.

La agenda de los argentinos este martes

Tiro con Arco

9.00 | Esteban Silva, Matías Noriega, Damián Jajarabilla | Recurvo Individual masculino | Ronda de Ranking

9.00 | Argentina | Equipo Recurvo masculino | Ronda de Ranking

9.00 | María Giudice, Wanda Arca, Alma Pueyo | Recurvo Individual femenino | Ronda de Ranking

9.00 | Argentina | Equipo Recurvo femenino | Ronda de Ranking

9.00 | Argentina | Equipo Recurvo mixto | Ronda de Ranking

9.00 | Nelson Salinas, Lucas Garces, Iván Nikolajuk | Compuesto Individual masculino | Ronda de Ranking

9.00 | Argentina | Equipos arco compuesto masculino | Ronda de Ranking

9.00 | Guillermina González, María González, Daniela Cheffer | Compuesto Individual femenino | Ronda de Ranking

9.00 | Argentina | Equipos arco compuesto femenino | Ronda de Ranking

9.00 | Argentina | Equipos arco compuesto mixto | Ronda de Ranking

Atletismo

10.000 metros masculino | Matías Reynaga logró la medalla plateada

800 metros masculino | Semifinal | Franco Peidón concluyó 5° con 1:51.52 y clasificó a la final

concluyó 5° con 1:51.52 y 4×100 Relevo mixto | Final | Argentina finalizó 2 ° con 42.22 y obtuvo la medalla plateada

18.00 | Lucas Villegas | 100 metros masculino | Semifinal, serie 1

18.05 | Tomás Villegas | 100 metros masculino | Semifinal, serie 2

18.20 | Agustín Carril | Salto con garrocha masculino | Final

18.30 | Nélida Peñaflor, Eva Luna | 10000 metros femenino | Final

19.15 | Agustín Pinti | 400 metros masculino | Semifinal, serie 1

19.20 | Elian Larregina | 400 metros masculino | Semifinal, serie 2

19.30 | Megan Powell | 400 metros femenino | Semifinal, serie 1

19.35 | María Lamboglia | 400 metros femenino | Semifinal, serie 2

Bádminton

Equipo mixto | Semifinales | Argentina 0-3 Perú

14.00 | Equipo mixto | Tercer Puesto | Argentina vs. Venezuela



Ciclismo pista

11.05 | Guadalupe Díaz, Natalia Vera, Valentina Méndez | Velocidad femenino | Clasificación

11.20 | Tomás Moyano | Ómnium masculino | Carrera de scratch

Escalada deportiva

10.00 | María Aguado, Marian Luna, Malena Torrejón | Femenino boulder | Clasificación

Frontball

A confirmar | Adrián Astorga | Individual masculino | Partido 6

Frontón

Paleta individual masculino | Guillermo Osorio 2-0 Renato Bolelli (CHI) | Grupo A

| Grupo A Paleta individual femenino | Melina Spahn se retiró ante Valeria Garcés (PER) | Grupo A

Handball

19.30 | Argentina vs. Paraguay | Round Robin

Hockey

13.30 | Los Leones vs. Chile | Final

15.45 | Las Leonas vs. Chile | Final

Rácquetbol

Individual masculino | Grupo C | Lautaro Cufré 3-0 Kelby Arimana (PER)

Individual Femenino | Grupo C | Natalia Méndez 3-0 Kristen Hammerschmidt (PER)

11.15 | María José Vargas | Individual femenino | Partido 2

12.00 | Fernando Kurzbard y Diego García | Dobles masculino | Partido 6

12.45 | María José Vargas y Valeria Centellas | Dobles femenino | Partido 6

15.45 | Fernando Kurzbard y Diego García | Dobles masculino | Partido 7

16.30 | María José Vargas y Valeria Centellas | Dobles femenino | Partido 8

18.00 | Natalia Méndez y Diego García | Dobles mixto | Partido 8

Remo Coastal

1X femenino | Contrarreloj | Clara Galfre lideró con un tiempo de 2:50.47 y enfrentará a Tatiana Gandarillas (BOL) en cuartos de final

lideró con un tiempo de 2:50.47 y en cuartos de final 1X masculino | Contrarreloj | Santiago Ferrer culminó 4° con 2:36.11 y se medirá en cuartos ante Valentino Balzarini (PAR)

culminó 4° con 2:36.11 y 2X femenino | Contrarreloj | Clara Galfre y Evelyn Silvestro fueron 4° con 2:43.06 y se medirán ante las chilenas Josefa Vila y Florencia Mathias en cuartos de final

fueron 4° con 2:43.06 y en cuartos de final 2X masculino | Contrarreloj | Agustín Scenna y Santino Menín fueron 6° con 2:30.37 y se medirán ante los chilenos Brahim Alvayay y Rafael Aravena .

fueron 6° con 2:30.37 y se medirán ante los chilenos . 10.46 | Katia Baluzzo y Santiago Ferrer | 2X mixto | Contrarreloj

Squash

Individual Masculino | Cuartos de final | Miguel Pujol 0-3 Diego Elias (PER)

11.00 | Individual Masculino | Cuartos de final | Jeremías Azaña vs. Francesco Marcantonio (PAR)

Softbol

19.00 | Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Ronda preliminar

Tenis de mesa

Individual femenino | Ronda de 32 | Camila Argüelles 4-0 Ana Sandoval (PAR)

Individual Masculino | Ronda de 32 | Horacio Cifuentes 4-0 Joshua Robayo (ECU)

10.45 | Individual Masculino | Ronda de 32 | Leandro Cifuentes vs. Felipe Arado (BRA)

11.30 | Individual Femenino | Ronda de 32 | Candela Molero vs. Nathaly Paredes (ECU)

11.30 | Individual Masculino | Ronda de 32 | Lautaro Sato vs. Iván Pastore (PAR)

13.00 | Individual Masculino | Ronda de 32 | Francisco Sahcni vs. Sergio Ressini (BOL)

12.15 | Individual Masculino | Ronda de 32 | Martín Betancor vs. Marcelo Aguirre (PAR)

13.00 | Francisco Sanchi | Individual masculino | Ronda de 32

13.45 | Individual Masculino | Ronda de 32 | Santiago Lorenzo vs. Shemar Britton (GUY)

16.00 | Dobles Mixto | Semifinal | Camila Argüelles/Santiago Lorenzo vs. Guilherme Teodoro/GiuliaTakahashi (BRA)

Tenis

No antes de 11.30 | Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi | Dobles femenino | Cuartos de final

No antes de 13.00 | Luciana Moyano y Luciano Ambroggi | Dobles mixto | Cuartos de final

Vóleibol

15.00 | Argentina vs. Colombia | Equipos masculino

Polo acuático

Argentina 17-11 Colombia | Equipo femenino | Ronda Preliminar

| Equipo femenino | Ronda Preliminar 16.30 | Argentina vs. Colombia | Equipo masculino | Ronda Preliminar

18.00 | Argentina vs. Perú | Equipo femenino | Ronda Preliminar

Pádel

A confirmar | Victoria Vílchez y María Mosca | Doble femenino, 1

A confirmar | Santino Contreras e Ignacio Piotto | Dobles masculino, 1

A confirmar | Victoria Vílchez y María Mosca | Doble femenino, 3

A confirmar | Santino Contreras e Ignacio Piotto | Dobles masculino, 3

Surf