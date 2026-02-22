Etcheverry venció a Kopriva y va por el título en el Río Open: ya juega la final ante Tabilo

La semifinal comenzó el sábado a las 17 y terminó este domingo cerca de las 15:30.

Tomás Etcheverry se metió en la final del ATP 500 de Río de Janeiro tras vencer al checo Vit Kopriva por 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (4), en una semifinal que se terminó de definir este domingo luego de varias interrupciones por cuestiones climáticas.

El partido había sido suspendido en reiteradas oportunidades durante el sábado por la lluvia y recién pudo completarse con altas temperaturas y cielo despejado. Luego de perder el primer set, el tenista platense se mantuvo firme en los momentos decisivos y logró imponerse en dos tie-breaks consecutivos para asegurar su lugar en la definición.

Ya está disputando la final, frente al chileno Alejandro Tabilo (68°), que llegó con mayor descanso tras cerrar su semifinal cerca de las 13, poco más de dos horas antes que el platense. En su camino al partido decisivo, el zurdo eliminó a Emiliano Nava, Francesco Passaro, al argentino Thiago Agustín Tirante y al peruano Ignacio Buse.

Etcheverry está participando de su cuarta final en el ATP Tour, con la chance de conquistar su primer título profesional. Anteriormente cayó en las definiciones de Santiago y Houston en 2023 y Lyon en 2024.

El encuentro es transmitido por Disney+ y puede significar un salto importante para Etcheverry en el ranking, en el que actualmente ocupa la 51° posición.