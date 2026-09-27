Europa recuperó la Laver Cup y dejó a Cerúndolo sin festejo

La Laver Cup volvió a manos de Europa. Después de la derrota sufrida el año pasado en San Francisco, el conjunto capitaneado por Yannick Noah se tomó revancha este domingo en Londres y derrotó por 13-5 al Equipo Mundo, dirigido por Andre Agassi.

Europa llegó al domingo con ventaja de 7-5, pero todo estaba abierto porque cada victoria de la última jornada entregaba tres puntos. Sin embargo, resolvió la serie en apenas dos partidos: Jakub Mensik y Flavio Cobolli derrotaron por 7-5 y 6-3 a Alex de Miñaur y Taylor Fritz en el dobles, mientras que Alexander Zverev superó por 7-6 (3) y 6-3 a Learner Tien para conseguir los tres puntos definitivos.

Así, Europa alcanzó las seis conquistas de la Laver Cup, mientras que el Equipo Mundo quedó con tres títulos. El conjunto europeo había comenzado arriba 3-1 el viernes, pero el sábado Tien y De Miñaur consiguieron triunfos ante Cobolli y Zverev para dar vuelta momentáneamente el marcador. La respuesta llegó con Carlos Alcaraz, que venció a Fritz, y con Ruud y Zverev, que se impusieron en el dobles para dejar la serie 7-5.

La participación de Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo disputó un solo partido durante el certamen, justamente el encuentro que abrió la Laver Cup el viernes. El argentino estuvo cerca de darle el primer punto al Equipo Mundo ante Casper Ruud: se quedó con el primer set en el tie-break, pero el noruego reaccionó y terminó imponiéndose por 6-7 (4), 6-4 y 10-8 en el Laver Breaker.

Francisco Cerúndolo cayó ante Casper Ruud en el partido que levantó el telón de la Laver Cup el viernes. (Foto: AFP)

El encuentro significó además una revancha del duelo que ambos habían protagonizado en la Laver Cup 2024, cuando Cerúndolo había derrotado a Ruud. Esta vez, el argentino llegó a estar 7-5 arriba en el desempate decisivo, pero el europeo ganó cinco de los últimos seis puntos y dio vuelta el partido para quedarse con la victoria.

Cerúndolo no volvió a ser elegido por Agassi durante el resto del fin de semana y cerró su participación en Londres con una derrota en su único encuentro. Con el título definido tras los triunfos de Mensik-Cobolli y Zverev, los partidos restantes entre Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur y entre Rafael Jódar y Taylor Fritz ya no fueron disputados.