La UIA pidió a ARCA suspender los embargos a las pymes por 180 días: el caso testigo que se viralizó en redes

La Unión Industrial Argentina (UIA) formalizó un pedido ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que se suspendan por 180 días los embargos y ejecuciones fiscales a las pequeñas y medianas empresas. La solicitud de la entidad fabril se da en un contexto complejo para el sector manufacturero, el cual acumula una caída del 2% en lo que va del año y enfrenta dificultades en varios sectores para sostener su capital de trabajo.

El reclamo institucional viene a la par de la viralización de un caso testigo expuesto por el analista económico Damián Di Pace. A través de la red social X (ex Twitter), el consultor relató la situación límite que atraviesa una pyme metalúrgica del conurbano bonaerense que, tras el atraso en el pago de un cliente, no logró abonar la totalidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el lapso de apenas una semana fue intimada y quedó al borde de un embargo preventivo de sus cuentas bancarias.

Frente a este complejo escenario, la cúpula de la UIA alertó sobre la necesidad impostergable de acompañar al entramado productivo. Durante un encuentro entre el Departamento de Política Tributaria de la entidad y las autoridades de ARCA, los representantes industriales enmarcaron su pedido de suspensión como una medida transitoria frente a la asfixia financiera generada por las altas tasas, la merma en la actividad económica y la profunda restricción del acceso al crédito.

El reclamo de la UIA a ARCA: alivio y cese de embargos

Durante su reunión mensual celebrada este martes 25 de agosto, la Junta Directiva de la UIA repasó el paquete de propuestas presentadas ante el organismo de recaudación. Si bien los representantes de la industria valoraron positivamente la reapertura del régimen de facilidades de pago (RG 5875/2026) —que permite incluir obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y deudas aduaneras—, insistieron en que se requiere un esfuerzo mayor por parte del Estado.

En esa línea, solicitaron a las autoridades habilitar la migración entre planes y evaluar una reducción de la tasa de financiación. Desde el sector remarcaron que dicho costo no disminuyó para las pymes a pesar de la desaceleración de la inflación. Además del freno por seis meses a los juicios y embargos, la UIA propuso reducir y automatizar los anticipos de Ganancias, diferir por 180 días los vencimientos de IVA para las actividades estacionales, postergar las contribuciones patronales en el caso de las economías regionales y flexibilizar el uso de reintegros de exportación.

Según indicó la entidad, ARCA se comprometió a analizar varias de estas alternativas operativas, y pautaron un nuevo encuentro para dentro de 45 días.

El caso viral: la pyme metalúrgica asfixiada en una semana

La urgencia detrás del pedido fabril quedó perfectamente graficada en el caso que difundió Damián Di Pace. El periodista describió el drama de una pyme metalúrgica que emplea a 18 personas, tiene su facturación completamente en blanco y abona los sueldos al día. El problema de la firma comenzó cuando uno de sus clientes más grandes se atrasó 45 días en pagar una factura de gran volumen.

Esa rotura en la cadena de pagos hizo que la empresa no llegara a juntar el dinero completo para afrontar el vencimiento del IVA, que operó el pasado 15 de agosto. Lejos de ofrecer un margen de flexibilidad, la maquinaria estatal actuó con una velocidad implacable: el 22 de agosto, la pyme ya contaba con la boleta de deuda y el juicio de ejecución fiscal en marcha.

Para el martes 25, la compañía recibió el mandamiento de intimación de pago con un plazo límite de 5 días hábiles, mientras el abogado de ARCA ya solicitaba el embargo preventivo.

«Sin cuentas no pagan sueldos ni proveedores. Sin proveedores paran la producción. Sin producción despiden gente. Esto no es ‘cobrar lo que se debe’. Esto es asfixiar a la pyme que genera trabajo real en menos tiempo del que tarda en llegar un cheque diferido«, apuntó el periodista.

El panorama industrial: estancamiento y caída de la actividad

La ferocidad tributaria contrasta directamente con una economía real que opera a la baja. De acuerdo con el Informe de Actualidad Industrial (CEU-UIA), la producción manufacturera se encuentra en un estado de estancamiento crónico desde mediados de 2025. En lo que va de 2026, la industria acumuló un retroceso del 2% interanual y sus volúmenes productivos actuales se ubican un 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023.

Aunque los datos adelantados de julio marcan un aparente rebote interanual del 1,4%, la UIA se encargó de aclarar que esto obedece exclusivamente a una base de comparación estadística muy baja. De hecho, al medir julio contra junio, la actividad sufrió una nueva contracción del 0,6% sin estacionalidad. Los sectores que traccionaron estos números hacia abajo durante el semestre fueron los bienes durables y semidurables (desplome del 21,2% por menor demanda de vehículos y electrodomésticos), el sector automotriz (caída del 18%) y la indumentaria y calzado (baja del 14,1%).

El análisis de la UIA a los aranceles de Trump

Por fuera del complejo escenario tributario, la Junta Directiva de la UIA analizó el impacto de la política comercial de los Estados Unidos sobre el país.

Según indicaron, Argentina logró mantener una posición relativa favorable con una alícuota del 10% (comparada con el 12,5% general y el 37,5% que enfrenta Brasil), un beneficio que alcanza al 22% de sus exportaciones bilaterales.

Sin embargo, los industriales advirtieron que es necesario consolidar la certeza jurídica de estos beneficios, para lo cual anunciaron el lanzamiento de una innovadora plataforma digital que centralizará el monitoreo de mercados globales y aranceles.