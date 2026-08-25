Duró dos meses: el Ogro Fabbiani dejó de ser el entrenador del Vadar de Macedonia del Norte

El Ogro tuvo su primera experiencia en el exterior y no le fue bien.

Cristian Fabbiani le puso punto final a una breve experiencia en Macedonia del Norte y rescindió su contrato con el Vardar Skopje de Macedonia del Norte. Había asumido hace dos meses, pero dijo basta.

En su cuenta de Instagram, el director técnico reveló que tomó la decisión de «volver a casa después de una gran participación en la pre Champions. Me voy feliz y agradecido por todo lo vivido, orgulloso de haber obtenido las dos licencias: Conmebol PRO y UEFA PRO«. Cerró con un “A seguir creciendo y ahora vamos por más».

Una aventura de seis partidos

El ex técnico de Deportivo Riestra y Newell’s asumió en el campeón de Macedonia del Norte en los primeros días de junio y tuvo así su primera experiencia en el exterior. El equipo tenía el desafío de competir en la primera ronda clasificatoria de la Champions League ante el KuPS de Finlandia: cayó por 2-0 en la ida y quedó eliminado a pesar del triunfo por 3-2 en la revancha.

El equipo del Ogro luego pasó a la Conference League: quedaron eliminados ante el Riga con dos caídas por 3-2 y luego por 5-2 en tiempo extra (el pasado 28 de julio).

Fabbiani dirigió apenas seis partidos: ganó dos y perdió cuatro, entre torneo local y competencias internacionales. De vuelta en el país, seguramente estará atento a una opción local o bien, afuera. Los resultados no fueron buenos, pero quedó habilitado para dirigir en cualquier liga.