Expectativa en Boca: Equi Fernández, en la mira de la Real Sociedad de España

Equi Fernández, quien se ganó el corazón de los hinchas de Boca como dueño del mediocampo en La Bombonera, podría estar ante una nueva oportunidad en el fútbol europeo. A casi un año de su llegada al Al-Qadsiah de Arabia Saudita por una suma récord, su nombre volvió a estar en el radar del mercado.

La Real Sociedad de España lo tiene apuntado como principal candidato a reemplazar a Martín Zubimendi, quien está a un paso de sumarse al Arsenal. El equipo de San Sebastián ya presentó una oferta formal por el volante argentino, pero desde el club saudí la consideraron insuficiente.

No es para menos: en agosto de 2024, los árabes habían desembolsado 20 millones de dólares para ejecutar su cláusula de rescisión tras una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de París. Hoy, tiene contrato vigente hasta mediados de 2029.

Pese a haberse alejado del centro de atención mediático en el fútbol argentino, el volante central tuvo una temporada sólida en Arabia: jugó 37 partidos, anotó un gol y sumó cuatro asistencias, convirtiéndose en una pieza clave del equipo dirigido por Míchel González.

No obstante, el propio futbolista vería con buenos ojos la posibilidad de dar el salto a una liga más competitiva como La Liga española, motivado también por el deseo de acercarse nuevamente al radar de la Selección Argentina.

