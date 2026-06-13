F2: a pesar de una mala partida, Nico Varrone se las ingenió para cerrar el top 10 en el Sprint

Condicionado por una deslucida largada, el argentino Nicolás Varrone hizo lo que pudo para mantenerse entre los diez mejores de la competencia Sprint de la Fórmula 2 en Montmeló (Barcelona), escenario de la quinta cita del año.

El piloto del Van Amersfoort, que partía desde un prometedor 7° cajón, no traccionó eficazmente al momento del semáforo verde y perdió tres valiosas posiciones en el pelotón, haciendo muy cuesta arriba el desarrollo de su carrera.

Tras cartón, el rendimiento de su monoplaza fue en decayendo con el paso de los giros, acusando el desgaste y la alta degradación producto de las altas temperaturas, lo que privó al argentino de poder recuperar terreno perdido.

A pesar de las complicaciones, Varrone logró completar los 27 giros en el 10° puesto; resultado que, contemplando lo detallado anteriormente, fue negocio.

El triunfo correspondió al indio Kush Maini (ART), mientras que el podio lo completaron el italiano Gabriele Mini (MP) y el búlgaro Nikola Tsolov (Campos). Mañana, desde las 6:25 de nuestro país, con Varrone partiendo 7°.

A first victory of the season for Kush Maini 🏆1️⃣#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/hroKfZMKtB — Formula 2 (@Formula2) June 13, 2026

Previamente, el italo-argentino Mattia Colnaghi hizo su presentación en la carrera Sprint de la FIA Fórmula 3, largando desde el 16° puesto, aunque sus esperanzas de avanzar y hacer una buena carrera se esfumaron en un suspiro.

El piloto del MP Motorsport, integrante de la academia de Red Bull, debió abandonar por inconvenientes en la caja de velocidades, problema que, previo a la largada, lo condenó a partir desde el sector de boxes.

James Warthon (Prema) fue el ganador de la competencia, en la cual también abandonó el líder del campeonato, el americano Ugo Ugochukwu (Campos) por un despiste. La competencia principal, se disputará a las 3:15 de la madrugada argentina.