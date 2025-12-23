El neuquino Iñaki Basiloff recibió el Olimpia de Plata por tercera vez en su carrera
El nadador de 24 años cerró un gran 2025 recibiendo un gran reconocimiento en los históricos premios del deporte argentino. Mirá acá todos los ganadores de la noche.
Este lunes se realizó la 72° edición de los Premios Olimpia, que distinguen a los mejores deportistas del año. El evento se realizó en la Usina de Arte de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y tuvo como gran protagonista a Agustín Canapino, que se quedó con el Olimpia de Oro por segunda vez en su carrera.
Uno de los protagonistas fue Iñaki Basiloff. El nadador paraolímpico recibió su tercer Olimpia de Plata. El neuquino compartió la nominación de «Deportes Paralímpicos» junto a Mariela Delgado y Brian Impellizeri. La estatuilla la recibió un representante, ya que él se encuentra de vacaciones en Canadá.
De esta forma, cierra un gran 2025 donde se coronó campeón mundial en los 200 metros combinados en el Mundial de Para-Natación de Singapur. Además, en la cita mundialista, obtuvo la medalla de bronce en los 400 metros libres.
Además, hace unos días fue galardonado con el «Paradeportes de Oro«, en la primera edición de los Premios Paradeportes, que se organizan de manera exclusiva para los deportistas con discapacidad en Argentina. El neuquino fue el mejor entre 155 atletas nominados.
Los reconocimientos y nuevas categorías
A lo largo de la noche, hubo varias novedades: por primera vez, se entregó un galardón a E-Sports, que fue ganado por el equipo Leviatán. Además, fue el debut del Premio Inspiración, donde se le otorga una beca anual a un deportista ternado que no obtenga la estatuilla.
También fue el estreno del Olimpia Infinito, que homenajea la trayectoria de deportistas fallecidos. La distinción fue dada a Diego Armando Maradona, y sus hijas recibieron la estatuilla en el escenario.
A su vez, la selección argentina de futbol y de beach handball femenino, conocidas como «Las Kamikazes», recibieron un reconocimiento. Por último, se entregó el Olimpia de Brillantes a Ricardo Primitivo González, capitán campeón de la selección argentina de básquet en 1950.
Iñaki Basiloff: volar sobre el agua
Todos los campeones de la noche
Ajedrez: Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
Atletismo: Florencia Borelli
Automovilismo: Agustín Canapino
Básquetbol: Facundo Campazzo
Billar: Valentino Oliveto
Bochas: Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
Cestoball: Santiago Díaz
Ciclismo: Julieta Benedetti
Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic
Esquí Náutico: Eugenia De Armas
Esgrima: Isabel Di Tella
Esports: Leviatán
Fútbol: Ángel Di María
Futsal: Juan Cruz Freijo
Gimnasia: Julieta Lucas
Golf: Ángel Cabrera
Handball: Diego Simonet
Hockey sobre Césped: Tomás Santiago
Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto
Karate: Juan Ignacio Gallardo
Lucha: Agustín Destribats
Motociclismo: Valentín Perrone
Natación: Agostina Hein
Padel: Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff
Patín: Facundo Nieva Biza
Pato: Justo Bermúdez
Pelota: Facundo Andreasen
Polo: Adolfo Cambiaso (n)
Remo: Santino Menín
Rugby: Santiago Carreras
Softbol: Luciano Biondi
Taekwondo: Ignacio Espíndola
Tenis: Horacio Zeballos
Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
Tiro: Julián Gutiérrez
Turf: Francisco Goncalves
Vóleibol: Agustín Loser
Yachting: Catalina Turienzo
