El neuquino Iñaki Basiloff recibió el Olimpia de Plata por tercera vez en su carrera

Este lunes se realizó la 72° edición de los Premios Olimpia, que distinguen a los mejores deportistas del año. El evento se realizó en la Usina de Arte de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y tuvo como gran protagonista a Agustín Canapino, que se quedó con el Olimpia de Oro por segunda vez en su carrera.

Uno de los protagonistas fue Iñaki Basiloff. El nadador paraolímpico recibió su tercer Olimpia de Plata. El neuquino compartió la nominación de «Deportes Paralímpicos» junto a Mariela Delgado y Brian Impellizeri. La estatuilla la recibió un representante, ya que él se encuentra de vacaciones en Canadá.

De esta forma, cierra un gran 2025 donde se coronó campeón mundial en los 200 metros combinados en el Mundial de Para-Natación de Singapur. Además, en la cita mundialista, obtuvo la medalla de bronce en los 400 metros libres.

Además, hace unos días fue galardonado con el «Paradeportes de Oro«, en la primera edición de los Premios Paradeportes, que se organizan de manera exclusiva para los deportistas con discapacidad en Argentina. El neuquino fue el mejor entre 155 atletas nominados.

Los reconocimientos y nuevas categorías

A lo largo de la noche, hubo varias novedades: por primera vez, se entregó un galardón a E-Sports, que fue ganado por el equipo Leviatán. Además, fue el debut del Premio Inspiración, donde se le otorga una beca anual a un deportista ternado que no obtenga la estatuilla.

También fue el estreno del Olimpia Infinito, que homenajea la trayectoria de deportistas fallecidos. La distinción fue dada a Diego Armando Maradona, y sus hijas recibieron la estatuilla en el escenario.

A su vez, la selección argentina de futbol y de beach handball femenino, conocidas como «Las Kamikazes», recibieron un reconocimiento. Por último, se entregó el Olimpia de Brillantes a Ricardo Primitivo González, capitán campeón de la selección argentina de básquet en 1950.

Todos los campeones de la noche

Ajedrez: Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez

Atletismo: Florencia Borelli

Automovilismo: Agustín Canapino

Básquetbol: Facundo Campazzo

Billar: Valentino Oliveto

Bochas: Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala

Cestoball: Santiago Díaz

Ciclismo: Julieta Benedetti

Deportes de Invierno: Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic

Esquí Náutico: Eugenia De Armas

Esgrima: Isabel Di Tella

Esports: Leviatán

Fútbol: Ángel Di María

Futsal: Juan Cruz Freijo

Gimnasia: Julieta Lucas

Golf: Ángel Cabrera

Handball: Diego Simonet

Hockey sobre Césped: Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto

Karate: Juan Ignacio Gallardo

Lucha: Agustín Destribats

Motociclismo: Valentín Perrone

Natación: Agostina Hein

Padel: Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff

Patín: Facundo Nieva Biza

Pato: Justo Bermúdez

Pelota: Facundo Andreasen

Polo: Adolfo Cambiaso (n)

Remo: Santino Menín

Rugby: Santiago Carreras

Softbol: Luciano Biondi

Taekwondo: Ignacio Espíndola

Tenis: Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes

Tiro: Julián Gutiérrez

Turf: Francisco Goncalves

Vóleibol: Agustín Loser

Yachting: Catalina Turienzo