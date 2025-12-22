Messi quiere otro compañero de la Selección Argentina para Inter Miami

Con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami tiene a dos figuras de la Selección Argentina en su plantel e iría en busca de una tercera.

Se trata de Giovani Lo Celso, actualmente en el Betis de España. El club andaluz buscaría liberar espacio en su masa salarial, más allá de que tiene contrato hasta 2028. Lo negociaría por una cifra no muy superior a los 5 millones de euros.

El volante creativo tuvo poca continuidad en la actual temporada a partir de algunas lesiones musculares. Para Inter Miami, lo económico no sería un problema.

Los otros argentinos que siguen en el Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano son: Mateo Silvetti, Gonzalo Luján, Tomás Avilés y Óscar Ustari.

El Mundial 2026, clave para el futuro de Lo Celso

La clave estará en el deseo del jugador, a 6 meses del Mundial. La MLS es un destino donde su titularidad no estaría en riesgo pero sí podría perder su lugar en la Selección al ir a una liga menor.

Más allá de eso, si Lionel Scaloni lo considera importante podría llevarlo igual. Sin ir más lejos, Messi y De Paul también irían desde el mismo equipo.

Para Lo Celso es una deuda pendiente ir al Mundial después de perderse el de Qatar 2022 por una lesión. Estuvo en Rusia 2018 pero no sumó minutos.